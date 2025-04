El día después del apagón en Cádiz: lenta vuelta a la normalidad tras el simulacro del fin del mundo

El simulacro del fin del mundo apenas si duró unas horas pero fue suficiente para propinar una patada al pedestal que sostiene el estado del bienestar del hombre del siglo XXI. La versión moderna del homo sapiens se estremece sin energía eléctrica, la única deidad a la que venera a diario. Una vez hecha la luz, la angustia de la incertidumbre se fue retirando, como si de una lenta marea se tratase, y la normalidad recuperó terreno con timidez adolescente.

El día después del Gran Apagón, ese del que los expertos llevan advirtiendo veladamente meses y al que solo unos pocos chiflados conspiranoicos prestaron oídos, arrancó al trantrán en la provincia de Cádiz. Mientras que la misma tarde del día en que todo ocurrió ya hubo zonas que recuperaron el fluido eléctrico, en otras llegó antes la luz natural que la artificial. Como tantas otras veces, la felicidad iba por barrios. Incluso se daba la circunstancia que en una misma calle había tramos iluminados y otros donde las tinieblas mantenían intactas sus barricadas.

Hubo comarcas más afectadas por el bajonazo eléctrico, como la Costa Noroeste o la Sierra. Allí hubo pueblos donde el Gran Apagón se fue casi hasta las 20 horas, como Chipiona, una de las localidades que se vio más afectada, y donde la luz no volvió hasta casi las siete de la mañana.

En algunas zonas céntricas y residenciales la luz regresó entrada la madrugada, entre las 02:30 y las 04:00, pero en barriadas como Camacho Baños el restablecimiento no se produjo hasta pasadas las 07:00 de la mañana. Además, los vecinos de las naves Niño de Oro, por su parte, informaron que no se restableció por completo hasta las 07:30, dificultando la apertura de negocios y el inicio de la jornada laboral.

Minutos antes de las diez de la mañana, Subdelegación de Gobierno ofreció un mapa de cómo estaba la situación del suministro a las 09:30 horas, donde se indicaba que seguían habiendo problemas en Alcalá del Valle, Setenil, Olvera y Algodonales, que eran los municipios con más horas sin luz de toda la provincia.

El día después también se conoció que entre la desazón general hubo quien lo pasó peor. Muchas personas vivieron el incidente encerradas en ascensores, algunas durante varias horas. Los efectivos de los diferentes parques de bomberos de la provincia tuvieron que compaginar la situación excepcional con los servicios motivados por los fuertes vientos en algunas zonas y los avisos ordinarios, lo que supuso más de 150 intervenciones en total, desde la una de la tarde del pasado lunes hasta las 8.00 horas de ayer. Destacan estas personas atrapadas en los ascensores en toda la provincia, con numerosas actuaciones para abrir sus puertas: 14 en Jerez, 15 en Cádiz, 10 en San Fernando, 8 en El Puerto, 4 en Sanlúcar, y varias más en Algeciras, Los Barrios o San Roque. A los que hay que sumar las que fueron rescatadas por sus propios vecinos, que tuvieron que tirar de ingenio y valentía para evitar situaciones más complicadas.

Además, Bomberos colaboró en Olvera con la residencia de ancianos Nuestra Señora del Socorro, para el traslado de personas para poder acceder a sus habitaciones al no poder hacer uso del ascensor. “El CBPC ha trabajado en constante comunicación con Policía Local, Protección Civil y Servicios Sanitarios para hacer posible la más efectiva coordinación de las distintas emergencias. Desde el Consorcio se agradece profundamente la colaboración y serenidad de la ciudadanía a pesar de la incertidumbre e incomodidad de la situación”, apuntaron desde el Consorcio.

Guardias civiles ayudaron a subir a sus habitaciones a ancianos en Conil. / R.M.C.S.

Una situación similar se vivió en la Residencia de Mayores Conil Solidario, que tiene unos 80 residentes, algunos con serios problemas de movilidad, y que tuvieron que recurrir a la Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local para poder salvar las escaleras hacia sus habitaciones sin usar el elevador.

La directora del centro, Teresa Galindo, quiso expresar su más sincero agradecimiento la los agentes por la ayuda prestada. También se instalaron pequeños generadores de corriente, que permitieron la colocación de focos, permitiendo la iluminación de varias plantas. Al conocer esta situación, la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, se trasladó a la residencia para conocer cómo se desarrollaban estas tareas de ayuda.

Desde el centro se apuntaba ayer que la rápida actuación, profesionalidad y cercanía de los agentes fueron fundamentales para garantizar el bienestar y la seguridad de los mayores. “Es un orgullo contar con unos cuerpos de seguridad tan comprometidos con su labor y con nuestra comunidad”.

Fecha y hora de recuperación de electricidad Municipio Fecha Hora estimada Alcalá de los Gazules 29 abril 04:00h. Alcalá del Valle 29 abril 09:00h Algar 29 abril 07:45h Algeciras 28-29 abril 17:00h a 08:00h Algodonales 29 abril 09:00h Arcos de la Frontera 29 abril 07:40h Barbate 29 abril 06:00h Benalup-Casas Viejas 28 abril Sin hora exacta Benaocaz 29 abril Sin hora exacta Bornos 29 abril 05:00h Cádiz (capital) 28 abril 21:00h Castellar de la Frontera — Sin información Chiclana de la Frontera 28 abril 21:00h. Chipiona 29 abril 07:40h. Conil de la Frontera — Sin información El Bosque — Sin hora exacta El Gastor 29 abril Pasadas las 09:00h El Puerto de Santa María 29 abril 19:00h Espera — Sin hora exacta Grazalema — Sin hora exacta Jerez de la Frontera 28-29 abril 17:00h Jimena de la Frontera — Sin hora exacta La Línea de la Concepción 29 abril 03:00h Los Barrios 29 abril 03:30h Medina Sidonia — Sin información Olvera 29 abril Muchas horas sin luz Paterna de Rivera — Sin información Prado del Rey — Sin información Puerto Real 28 abril 16:20h y 18:00h Puerto Serrano — Sin hora exacta Rota 29 abril 02:30h San Fernando 29 abril 03:30h San José del Valle — Sin hora exacta San Martín del Tesorillo — Sin información San Roque 29 abril 04:00h - 04:40h Sanlúcar de Barrameda 29 abril 02:30h Setenil de las Bodegas 29 abril 05:22h Tarifa 29 abril 09:00h Torre Alháquime — Sin información Trebujena — Sin información Ubrique 28 abril 18:00h Vejer de la Frontera 29 abril 06:00h Villaluenga del Rosario — Sin hora exacta Villamartín 29 abril 05:00h Zahara de la Sierra 29 abril 09:00h

Chiclana, sí, San Fernando, no

Durante estas horas críticas se sucedieron los interrogantes entre la población. Algunos un tanto inexplicables. Vecinos de San Fernando, donde no se recuperó la luz hasta la madrugada, veían desde sus casas a oscura como Chiclana o Medina Sidonia brillaban en medio de la noche. En La Isla la electricidad no volvió hasta las cuatro de la mañana. Eso sí, en algunas zonas del diseminado chiclanero, como el Pago del Humo, había calles que no pudieron contar con electricidad hasta más de las diez de la mañana.

Suspensión de las clases

El regreso a la normalidad, una palabra de la que media España acabó empachada durante la pandemia, fue tan lento que ni siquiera los colegios reanudaron las clases. Los centros abrieron sus puertas pero sin actividad docente, más casi como un aparcamiento en superficie para niños menores con padres trabajadores que como escuela propiamente dicha.

La UCA suspendió también la actividad lectiva en el turno de tarde. La Universidad tenía previsto retomar las clases ayer tarde, tras eliminar la actividad académica y laboral hasta las 15:00 horas, pero los problemas con las conexiones ferroviarias obligó a la institución a tomar la decisión de extender esta decisión a la actividad vespertina. “Hay problemas con los trenes y aunque ha vuelto la energía prácticamente a todos los centros, vamos a cortar la actividad docente reglada en el turno de tarde. No obstante, siguiendo con las indicaciones del gobierno, los centros permanecerán abiertos”, informaron desde la UCA.

Aunque con algunos apagones puntuales de varios minutos se sucedieron por toda la provincia durante la jornada del martes, desde Red Eléctrica se aseguró que era algo normal tras el caos del lunes y que en las próximas horas se irían estabilizando tanto la energía como las comunicaciones, que también se vieron severamente afectadas con un apagón que, aunque sea por unas horas, hizo que los humanos caminaran por la calle sin mirar la pantalla del móvil.