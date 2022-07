El jerezano Jorge Laplace estrenará el 25 de julio su nueva película, '30 días para ganar'

Sin apenas tiempo para saborear el éxito de su reciente documental 'Locomía', para Movistar+, el guionista y director de cine jerezano Jorge Laplace estrenará el próximo 25 de julio en EEUU, México y toda América Latina (y esperemos que pronto en Europa), su nueva película, '30 días para ganar', para la recién creada plataforma americana Vixplus. Una cinta en la que Mikey, Ana, Alexia, Lucy, Carlos y Charly tendrán 30 Días para demostrar que ellos también son ganadores. "Ojalá todos podáis disfrutar de ellos porque son realmente increíbles", cuenta el autor en redes sociales.

Y es que tras toda una vida sufriendo el rechazo social por la discapacidad de sus hijos, un grupo de padres decide crear el primer equipo mexicano de esquí alpino con el fin de darles visibilidad y de que puedan sentir qué significa ganar.

Y sin parar de idear, Laplace acaba de crear además la productora 'Prinzi S. L. U.'. Destinada a la producción en EEUU, el guionista y director explica en redes sociales que, "como esto es muy loco y me están pasando muchas cosas locas últimamente y yo quiero permanecer con los pies en el suelo, he decidido llamarla Prinzi, como mi barrio de Jerez".

"Un espacio que -añade-, por mucho que crezca, siempre me devuelva a mis orígenes y que me sirva para llamar al telefonillo de compañeros y amigos para que se bajen a jugar conmigo. Porque después de veinte años sin parar, no quiero olvidar que mi trabajo es y debe ser, por encima de todo, un juego. Y los juegos son mucho más juegos si son compartidos".

Jorge Laplace es un premiado guionista y director cuyos trabajos 'Alfred y Anna' y '30 años de oscuridad' son nominados como Mejor Corto de Animación y Mejor Documental en los Premios Goya. Su trabajo en cine acumula más de 24 premios internacionales y más de 180 selecciones en festivales como el Festival de Cannes, San Sebastián, Málaga, el IDFA de Amsterdam o el Brooklyn Film Fest. En 2013 es galardonado con el premio Andaluz del Futuro en la categoría de Cultura. Carolina Marin: Puedo Porque Pienso Que Puedo' (2020) serie de cuatro capítulos producida por Buendia Studios para Amazon Prime, se suma al éxito de su labor como director y guionista, junto a '100 Días con la Tata' y la mencionada 'Locomía'.

Jorge Laplace (1981, Jerez) es licenciado en Comunicacion Audiovisual por la Universidad de Sevilla, Master de Guion en la Autónoma de Barcelona, y Screenwriter Program en la New York Film Academy (NYC).