La fiebre del cobre

Las estadísticas dicen que los detenidos en estas prácticas delictivas en el medio rural son principalmente españoles, aproximadamente en un 70%; pero, además, el 30% son reincidentes . “Y eso que las penas que les caen no son bajas. Por robar tubos de riego que causen daños en una cosecha pueden ir, por ejemplo, del año y medio a las tres años y medio de cárcel”, dice Guirola, que continúa. “A veces van tan cegados buscando lo que les interesa que no se dan cuenta el daño que provocan. Hace unos meses detuvimos en Chipiona a un tipo que había robado 500 cajas de plástico, era lo único que le interesaba, así que tiró todo su contenido, en este caso boniatos. Si hablamos de que el kilo de boniatos se puede vender en el mercado a dos euros, pues tiró por el suelo 1.000 euros”.

En el campo ni siquiera un pivot de riego está a salvo. Este tipo de maquinaria usa unos potentes motores para desplazarse por los cultivos con sus grandes brazos arqueados desde los que salen los aspersores. “Pues hasta los motores se llevan, por no hablar del cableado. Estamos hablando de palos de cuatro o cinco mil euros. No son tonterías. Y en algunos cortijos han robado hasta cinco veces seguidas. Se llevan el cobre y lo venden en la provincia de Cádiz o en Sevilla”.

El daño que los ladrones de cobre causan a los agricultores y ganaderos es enorme . La cuestión no es solo el coste que puede tener ese cable, es que dejar sin riego un invernadero, una plantación de aguacates como la que visitamos en San Isidro del Guadalete, supone muchos miles de euros en pérdida a sus propietarios. “Es una lucha desigual, porque atacan por todos los flancos. Nosotros insistimos a la gente del campo para que se modernice , que ponga alarmas, cámaras de vigilancia, vallas que cierren caminos comunitarios y que permanecen abiertas por la comodidad de no tener que bajarse del coche a abrir un candado cuando llegas. Es la costumbre y contra eso hay que luchar. Nosotros hemos visto invernaderos de flores en Chipiona destrozados, y ya no es sólo que se lleven las tuberías, es que destrozan las flores, las pisotean, y a lo mejor cada gladiolo con su planta cuesta tres euros”, comenta Guirola.

El cobre, como otros metales, sufre la especulación de un mercado feroz . Por eso está prohibido almacenarlo más de cinco años. “Hay quien juega con el precio. Si ve que baja en el mercado lo aguanta, hasta que escasea y entonces sube, y ahí es cuando lo suelta. Eso es especulación pura y dura y no está permitido. Por eso hay que estar atentos para vigilar que no se almacene cobre sin ton ni son”, dicen desde la Guardia Civil.

Dos unidades en la provincia y un gran territorio que cubrir

Además del Grupo Roca afincado en Jerez, en el Campo de Gibraltar existe otra unidad que funciona de manera independiente y que se encarga de la comarca. Los miembros del Roca de la Comandancia de Cádiz recorrern cada mes miles de kilómetros haciendo su labor, no sólo de vigilancia, que es imposible sin la ayuda de los propios afectados, sino de información. Hay que tener en cuenta que no hablamos de delitos menores, porque hay algunos clanes que se dedican al robo de cobre sobre todo que en los últimos tiempos se han vuelto extremadamente violentos. En operaciones de la Guardia Civil se han incautado armas que no dudan de usar si es necesario para defender sus botines, de muchos miles de euros. Cuentan con ramificaciones importantes, por eso es básico la labor de los Roca, que controlan no sólo a los ladrones sino a las personas que recepcionan el material aún sabiendo de su procedencia ilícita. Es una lucha desigual por el número de contendientes en la que es básica la vigilancia de cada propietario.