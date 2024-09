Cádiz/72 horas después del ingreso en prisión de Karim El Baqqali, el piloto de la narcolancha que arrolló a la zódiac de la Guardia Civil el pasado febrero en el puerto de Barbate y causó la muerte de dos agentes, se encuentra "tranquilo" en Puerto 2, el centro penitenciario donde quedó interno de forma provisional por orden del juez después de que el jueves de la semana pasada decidiera entregarse en la barbateña playa de la Hierbabuena.

Así lo ha manifestado a este medio el abogado de Karim, Jesús Casado, quien ha anunciado que solicitará el traslado del autor confeso de la muerte de los guardias civiles a otra cárcel de Málaga, donde el piloto ahora apresado tiene más vínculos.

Cuestionado sobre si la entrega de Karim responde a las presiones que pudo sufrir por parte de otros clanes del narcotráfico que estaban viéndose perjudicados en su actividad por el cerco policial tras su huida de España el pasado 9 de febrero, el letrado ha dicho que "eso es una auténtica tontería". "Karim quería solucionar su situación, él no estaba tranquilo y su único deseo era dar explicaciones tras lo sucedido. Por eso durante su declaración ante el juez insistió en que él no era un asesino y pidió perdón a las familias, a las que quiere resarcir e indemnizar por el daño causado".

Según Jesús Casado, "Karim tuvo mala suerte". En los vídeos aportados a la causa, explica el letrado, se aprecia que "intenta esquivar a la patrullera de la Guardia Civil, pero no lo consigue". De ahí que la línea defensiva del piloto gire en torno al homicidio imprudente, mientras que las acusaciones, incluida la Fiscalía, mantienen que los agentes fueron asesinados.

"El pasado viernes, cuando Karim compareció en sede judicial, no pedí su puesta en libertad, obviamente; pedí justicia. En este caso hay dos personas fallecidas y eso es lo peor que puede pasar en esta vida", comenta el letrado.

Para Jesús Casado, "Karim ha sido muy valiente al entregarse. Ha venido de Marruecos, un país con el que España no tiene suscrito convenio de extradición, para poder dar explicaciones y tener un juicio justo. Y ha venido libre, no podemos obviar eso, pues era realmente complicado que lo juzgaran en Marruecos por lo sucedio en Barbate en febrero".

La defensa subraya que Karim se entregó cuando tuvo garantizada su seguridad. "Una persona no se entrega ante la justicia si no se siente inocente en cierta medida. De ahí que Karim repitiera de forma insistente en su declaración en sede judicial que no es un asesino".

En cuanto a cómo demostrar que el impacto con la zódiac de la Benemérita en el puerto de Barbate aquella noche fue accidental y no un ataque premeditado, Casado confía en las pruebas periciales. "En los vídeos adjuntados al procedimiento se aprecia el giro que realiza la narcolancha para evitar la colisión con la patrullera del Instituto Armado. De hecho, añade el abogado, si Karim hubiese pasado por encima a la zódiac, ninguno de los seis agentes hubiera sobrevivido".

Por último, Jesús Casado explica que el autor confeso de la muerte de los dos guardias civiles en Barbate "lo está pasando muy mal, no puede dormir y toma pastillas".

"Sí, cometió una imprudencia y se responsabiliza del resultado terrible de aquella noche. Por eso Karim pide perdón e indemnizará a las familias para intentar resarcirlas", concluye.

Declaración ante el juez

El pasado viernes, Karim El Baqqali manifestó, en respuesta a las preguntas del juez, el fiscal y su abogado, que decidió entregarse cuando corroboró que su seguridad y la de su familia quedaba garantizaba.

Insistió en que en ningún momento tuvo intención de arrollar la patrullera de la Guardia Civil en la que viajaban los dos agentes que resultaron muertos y otros cuatro guardias civiles que sufrieron heridas de consideración. Afirmó que cuando salió del puerto de Barbate pensó que había tenido una colisión sin consecuencias con la patrullera y que sólo al llegar a Marruecos se enteró de que habían fallecido dos agentes.

Explicó, según fuentes cercanas al caso consultadas por este medio, que cuando ocurrieron los hechos llevaba un mes en el mar y varios días sin dormir a bordo de una narcolancha en la que su función no era ser piloto. Aquel día su narcolancha fue al río Guadalquivir a repostar combustible. Y allí, siempre según su relato de los hechos, el piloto de la goma se marchó. Después, relató, la organización le presionó y amenazó para que cogiera los mandos de la narcolancha y la llevara a Barbate.

Añadió que cuando aquella noche vio la patrullera de la Guardia Civil, que acudió a la bocana del puerto para identificar a las tripulaciones de las cinco narcolanchas que se habían refugiado allí del temporal, tuvo miedo e intentó marcharse.

Al intentar huir, indicó, fue cuando se cruzó en su camino la lancha de la Guardia Civil.