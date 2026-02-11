La Junta destina 107 millones para una primera fase de arreglos en las carreteras de la provincia de Cádiz

La Junta de Andalucía cifra inicialmente en 535 millones de euros el coste que va a suponer la reparación de los daños ocasionados por las últimas borrascas en la red de carreteras de titularidad autonómica. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha dado conocimiento de estas primeras estimaciones, a la par que ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz de actuar “cuanto antes” en estas infraestructuras dañadas. En ese sentido, ha avanzado una primera fase de actuaciones mediante la declaración de obras de emergencia por valor de más de 260 millones.

Rocío Díaz ha apuntado que el Ejecutivo autonómico ha actuado con anticipación, coordinación y responsabilidad ante “una situación meteorológica muy compleja y excepcional”. “La prioridad ha sido garantizar la seguridad de las personas y evitar que ningún municipio quedara incomunicado como consecuencia del temporal”, ha indicado la consejera, que ha felicitado a los servicios de conservación de carreteras por su trabajo “mañana, tarde y noche”, al igual que ha agradecido la colaboración tanto de los ayuntamientos como de la propia ciudadanía, que ha demostrado “su responsabilidad y civismo”, siguiendo las recomendaciones de los servicios de emergencia.

Las intensas lluvias de la última semana han provocado daños severos en la red autonómica de carreteras, especialmente en zonas rurales, así como un deterioro prematuro y muy grave del pavimento. Sobre ello, la titular de Fomento ha trasladado que actualmente hay 47 cortes totales en 38 carreteras autonómicas y 117 cortes parciales que afectan a carriles, vías de servicio, ramales de enlaces y pasos inferiores”.

Desde el inicio del río atmosférico, la Consejería de Fomento ha desplegado medio millar de efectivos de los equipos de conservación de carreteras, que han atendido más de 600 incidencias graves en más de 50 carreteras autonómicas. Los daños de mayor envergadura, según ha detallado la consejera, se han concentrado en la provincia de Cádiz, especialmente en la Sierra de Grazalema y el Campo de Gibraltar. También se han registrado afecciones significativas en la provincia de Málaga, particularmente en la Serranía de Ronda y en el límite con Cádiz. En todas las provincias andaluzas se sigue trabajando de forma ininterrumpida, las 24 horas del día, desde el inicio del temporal.

Tras un primer balance técnico, se estima en 535 millones de euros los daños en las carreteras. De esta cantidad, más de 260 millones de euros se invertirán en una primera fase con un parque de obras de emergencia en carreteras.

“Este plan de choque, urgente e inmediato, permitirá recuperar infraestructuras que requieren actuaciones prioritarias para garantizar la seguridad vial”, ha indicado Díaz, que ha señalado que el grueso del montante irá a la provincia de Cádiz, con una partida estimada de 107 millones de euros, aunque también habrá inversiones en esta 1ª fase en las carreteras de la provincia de Málaga (47 millones), Jaén (40 millones), Granada (22 millones), Córdoba (21 millones), Sevilla (17,5 millones) y Huelva (5,5 millones).

De forma paralela, la Junta de Andalucía ya trabaja “en una segunda fase centrada en el refuerzo de firmes”, valorada inicialmente en 275 millones de euros. Una intervención de calado que se sumará a los 151,5 millones de euros incluidos en el Plan de Asfaltado, que ya se presupuestó y licitó la Consejería de Fomento antes de las borrascas y que estaba pensado como una actuación extraordinaria en la red viaria para este año 2026, con inversiones 17 superior a la que se han ido realizando hasta ahora.