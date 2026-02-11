El 112 recomienda evitar los viajes y visitas por carretera en Cádiz

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) sigue recomendado evitar desplazamientos por las carretras de la provincia gaditana. "Los viajes y visitas, mejor para otro momento", aseguran en sus canales de comunicación. Así, desde la entidad se recuerda que la situación en la provincia sigue siendo "muy compleja" , y que la afección en la red de carreteras de Cádiz es especialmente alta. La mejor opción es, insisten, evitar desplazamientos.

Además, la Agencia de Emergencias recuerda que todos los espacios naturales de la provincia están cerrados, y que el riesgo sigue existiendo aunque no haya lluvias.

En estos momentos, Cádiz sigue siendo la provincia como más tramos afectadas dentro de Andalucía, con 43 carreteras cortadas de las 106 cerradas al tráfico que presenta la comunidad autónoma. La consejera de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, apuntaba esta mañana que se está intentando "en todo momento que ningún municipio quede aislado, trabajando mañana, tarde y noche para reabrir de manera provisional carreteras".

Dentro de la red principal de la provincia, están intransitables la A-48, en Vejer de la Frontera, en dirección a Tarifa; y la A-381, en Los Barrios, sentido Jerez.

Este martes por la noche se restablecía la circulación férrea de media distancia entre Cádiz y Sevilla.