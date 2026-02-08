Una joven es rescatada en Chiclana con síntomas de ahogamiento al desbordarse un arroyo

Imagen de archivo de una anterior inundación en el Camino de Melilla, en Chiclana, donde quedó atrapado el vehículo que conducía la joven rescatada.

Una joven de 18 años de edad tuvo que ser rescatada ayer con síntomas de ahogamiento al desbordarse un arroyo en Chiclana como consecuencia de los últimos e intensos temporales que están azotando estos días a la provincia de Cádiz.

Según ha informado la Junta de Andalucía, la joven precisó asistencia sanitaria al presentar síntomas de ahogamiento e igualmente tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad tras ser rescatada cuando era arrastrada por el desbordamiento de un arroyo en el municipio chiclanero.

Fuentes municipales han precisado que el suceso se produjo en el llamado Camino de Melilla, una vía ubicada en la zona trasera de Novo Sancti Petri y perpendicular a la Cañada Carabineros. Al parecer la joven quedó atrapada en el interior de un coche debido al desbordamiento del arroyo Ahogarratones, por lo que tuvo que ser rescatada por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Luego fue asistida por los servicios sanitarios que acudieron al lugar.

La Guardia Civil, por su parte, ha indicado que el suceso se produjo sobre las cinco de la tarde de ayer sábado. La joven se había quedado atrapada en el interior de su vehículo al intentar circular por el cauce de un arroyo a su paso por el Camino de Melilla. El vehículo quedó averiado y atrapado por lo que se tuvo que actuar con la máxima celeridad y sacarla del interior del vehículo. Además, los esfuerzos de los agentes se incrementaron al ver que el nivel del agua llegaba a unos 50 centímetros en el exterior del vehículo y además el arroyo llevaba bastante fuerza.

La mujer quedó a salvo en un lugar seguro y una grúa de asistencia sacaría posteriormente el vehículo del lugar en el que se había quedado atrapado.