Jerez acoge una jornada contra la explotación sexual y los vientres de alquiler

AFRA, la Asociación de Feministas Radicales de Andalucía, organiza el próximo 16 de octubre en eI municipio jerezano el I Foro Abolicionista Ciudad de Jerez. Un encuentro que nace con vocación anual y que busca, entre otras cosas, "consolidar a Jerez como un referente democrático y ético, en el movimiento abolicionista".

Así, el I Foro Abolicionista Ciudad de Jerez -asegura la organización- será un espacio de sororidad y resistencia, dedicado a confrontar las dinámicas de opresión que sustentan la explotación sexual y reproductiva, la prostitución, la pornografía y otras formas de violencia sexual hacia mujeres y niñas, con un enfoque claro en buscar la igualdad real entre hombres y mujeres, y en señalar a los victimarios.

En el encuentro colabora también la Coordinadora de la Plataforma Estatal por la Abolición de la Prostitución (PAP),, que agrupa a más de 25 entidades de relevancia nacional y de la que formamos parte, cuya participación será uno de los pilares fundamentales de nuestro foro. Entre las ponencias estará también la de Lorena Ro, de la plataforma Supervivientes en Acción. La cita cuenta asimismo con el apoyo de la Coalición Internacional por la Abolición de la Maternidad Subrogada (CIAMS_ICASM), otro de los temas clave del abolicionismo, y que inaugurará las charlas del encuentro, con un resumen de Teresa Domínguez, presidenta de AFRA e integrante de la Coalición, sobre la 'Situación actual de la reproducción subrogada y la industria que los sustenta'.

Este foro, indican desde AFRA, se alinea con hitos previos de Jerez, como la aprobación en Pleno del Ayuntamiento de Jerez en 2020 de la proposición contra la explotación reproductiva y la adhesión en 2024 a la red de municipios libres de prostitución y trata, reafirmando nuestro compromiso con los derechos humanos y la igualdad real entre mujeres y hombres. Juntas, podemos construir un futuro libre de explotación.

El I Foro Abolicionista Ciudad de Jerez también podrá seguirse en directo a través de Youtube: