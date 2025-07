Javier Vidal (La Línea 100x100): "No es un tema contra el Cádiz, es un tema de transparencia en la gestión pública"

La aprobación del primer paso de los planes del PP en El Madrugador, hizo estallar este miércoles a los socios del gobierno de la Diputación provincial, que denunciaron que no se esté siendo claro en esta cuestión, las "casualidades" ocurridas para que este punto saliera adelante en el pleno extraordinario sin necesidad de los votos de los dos diputados de La Línea y se preguntó por el "interés" que tiene el Cádiz CF "en llamar a los portavoces de los grupos para intentar decantar su voto".

"No es un tema contra el Cádiz, ni contra los cadistas, es un tema de transparencia en la gestión pública", dijo Javier Vidal, vicepresidente de la Diputación, que compareció con su compañero diputado Sebastián Hidalgo ante los medios. "Si hay algún tipo de interés que se traslade a los otros miembros del equipo de gobierno y a los grupos. No se ponen las cartas bocarriba", dijeron los linenses, lamentando que no se le informara en principio que este punto venía a pleno.

Además, los linenses criticaron -como ya lo han hecho en otras ocasiones- que el Cádiz CF reciba "cas un 1,1 millones por temporada de la Diputación, a través del Patronato de Turismo". "Discrepo de que al Cádiz se le dé cuatro millones de euros, cuando hay muchas necesidades y hay otros clubes, que tiene que ir a concurrencia competitiva. No es perjudicar al Cádiz es hacer un reparto equitativo", insistió, adelantando que en esa misma jornada "el Patronato aprobaba mantener el convenio con el equipo cadista para promoción turística" -un convenio presentado en su momento- hasta 2029, lo que serían alrededor de cuatro millones de euros en el mandato.

Vidal dijo que les preocupa el futuro del Madrugador, "un edificio restaurado con 18 mllones de euros de la Unión Europea y que era prioridad a principios de mandato para Diputación" y "hemos visto como los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo para sacar adelante un asunto "en el que nunca van a contar con el apoyo de La Linea 100x100 e IU". "Hemos visto que no es la presidenta la que manda en Diputación, que ha faltado a su palabra y nos consta que hay discrepencias por esto en el PP, y el PSOE no ha estado a la altura, al menos en la provincia, como vienen demostrando hace tiempo".

Aprobado al tercer intento

El Partido Popular ya había intentado en otras ocasiones en los últimos meses sacar adelante este asunto aunque hasta este miércoles, no logró aprobarlo sin el apoyo de sus socios y ante la falta de tres diputados del PSOE, lo que les daba la mayoría. "Casualmente, y cada uno piense lo que quiera, se han ausentado tres miembros, uno de ellos porque aún no ha tomado posesión, que es el suplente de Fernando, el diputado Fernando, y dos, Víctor Mora y el alcalde de Chiclana, han hecho dejación de sus funciones como diputados provinciales y no se han presentado al pleno. Y aquí entramos ya en apreciaciones muy particulares de este grupo y hemos asistido, como he dicho yo en el pleno, a una farsa, a una auténtica farsa", citando también la "casualidad" que hoy en el pleno de El Puerto se llevara a pleno la liberación del portavoz socialista en el consistorio, también diputado provincial.

Aunque el paso dado en el pleno es la vuelta a manos de Diputación de la finca del Madrugador, hasta ahora en el IEDT -organismo de la institución provincial- , la posible cesión futura al Cádiz para su uso está sobre la mesa y en ello redundaron ayer tanto los socios del gobierno como desde Izquierda Unida." ¿Qué interés tiene el presidente del Cádiz si no en llamar a los portavoces? ", incidió Vidal. "El Madrugador tiene unas magnífica instalaciones y esperemos que el PP, tan magníficos gestores que dicen que son lo pongan en valor" y expliquen también "cuáles son las obras importantes que se supone que se tiene que hacer", un asunto al que se refirió el vicepresidente Juancho Ortiz en el pleno. Pero que se pongan las cartas bocarriba y no esta falta de transperiencia. Nos preocupa la falta de respeto en todo esto que no es limpio, no digo que sea sucio, pero no es limpio".

Este jueves el PP y La Línea mantendrán un encuentro de la comisión de seguimiento del pacto, según ha adelantado Europa Sur. Sobre esto, Vidal dijo ayer que se tendría que analizar la situación pero "que el nivel de confianza no va a volver a existir".