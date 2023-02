Javier Vidal representa a Eneragen en la presentación de la guía para la elaboración de Planes de Transición Energética en España

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible de la Diputación de Cádiz, Francisco Javier Vidal, ha participado en su calidad de presidente de Eneragen en el acto de presentación del Grupo Motor y la guía para la elaboración de Planes de Transición Energética en España.

Este proyecto tiene como propósito elaborar una metodología y una herramienta de trabajo para que los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de España o cualquier otra organización del territorio nacional puedan abordar una Estrategia de Transición Energética y un Plan de Acción para ponerla en marcha.

Francisco Javier Vidal quiso hacer especial hincapié durante su intervención en la “absoluta e indiscutible necesidad de que nos comprometamos e involucremos directamente desde los propios territorios para afrontar los retos que lleva aparejados el cambio de paradigma que supone la transición energética, ya que es evidente que no será posible alcanzar los objetivos propuestos si no se aúnan esfuerzos desde el nivel local, que ha de hacer frente no sólo a este reto sino a otros muchos desafíos como, por ejemplo, la despoblación del mundo rural”.

El Grupo Motor que ha participado en la elaboración de la guía está conformado por Red Eléctrica Española (Redeia), Emprendedorex, la Asociación de Agencias Españolas de Generación de Energías (Eneragen) y más Grupos de Acción Local en España.