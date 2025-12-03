Inician las obras de rehabilitación de la ermita del pinar de La Algaida de Sanlúcar

Esta semana han comenzado los trabajos de rehabilitación de la ermita situada en el pinar de La Algaida, una intervención promovida por la Agrupación Parroquial de Nuestra Señora María de La Algaida. El proyecto, financiado con recursos propios de la entidad, cuenta además con el respaldo administrativo y técnico del Ayuntamiento de Sanlúcar.

La capilla, construida en 1971 y con una superficie cercana a los 54 metros cuadrados, presentaba desde hace años diversas deficiencias estructurales. Según la información facilitada, las actuaciones previstas incluyen la ejecución de un nuevo forjado y la renovación completa de la cubierta, que conllevará la retirada de las actuales placas de fibrocemento.

El plan de obras contempla también la demolición del campanario existente y la edificación de uno nuevo, la impermeabilización de la terraza, la instalación de una nueva solería en la planta alta y la renovación de la instalación eléctrica en ese mismo nivel. Además, se reparará la escalera de acceso, se pulirá el pavimento de la planta baja y se sustituirá el marco decorativo de madera del retablo por otro de escayola. Asimismo, se instalará un nuevo cuadro eléctrico y se acometerán mejoras en el acerado, la escalera exterior y el camino de acceso.

La rehabilitación cuenta con el visto bueno de la Gerencia Municipal de Urbanismo y con la autorización de la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía. En octubre, la alcaldesa, Carmen Álvarez, mantuvo un encuentro con el presidente de la agrupación parroquial, Gumersindo Reyes, en el que se abordaron los detalles del proyecto. La regidora destacó entonces que el apoyo municipal refleja el compromiso del gobierno local con la preservación del patrimonio y las tradiciones vinculadas a esta zona agrícola de Sanlúcar.