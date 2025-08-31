El índice de precios hoteleros en la provincia de Cádiz se sitúa en 136 euros en el mes de julio

El índice de precios hoteleros de la provincia de Cádiz se situó en julio de 2025 en los 136,56 euros, un 7,51% más respecto al mismo mes del año anterior, unos datos que la colocan en la cuarta posición andaluza, por debajo de Málaga, Almería y Huelva, y 18 euros por debajo de la media de la comunidad autónoma, fijada en 154,70 euros.

Según datos provisionales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press, los ingresos por habitación disponible (RevPAR) (principal indicador de la rentabilidad hotelera) han experimentado un descenso en julio respecto al mismo mes del año pasado, al situarse en una tasa interanual un 1,76% menos, con un ingreso por habitación de 130,25 euros. En este caso, la provincia sube dos puestos, y se coloca en segunda posición del ranking andaluz por detrás de Málaga.

En cuanto a la tarifa media diaria de las habitaciones de hoteles gaditanos, ésta se fijó en 160,53 euros, poniendo a Cádiz también como la segunda a nivel andaluz en cuanto a rentabilidad del sector hotelero, aunque con un descenso respecto a julio de 2024 del 5,20%.

Por puntos turísticos, Chiclana aparece en la posición número dos del ranking andaluz en la medida de ingresos por habitación disponible, por detrás de Marbella (Málaga). En concreto, lo hace con 197,90 euros en esta categoría, un 10,74% menos que en 2024.

Tarifa también forma parte de este ranking, en el cuarto lugar, con 152,68 euros, un 6,09% más que en enero del año pasado. Chipiona sigue a Tarifa en quinta posición, con un ingreso por habitación de 150,95 euros, hasta un 18,88% más que en 2024.

Le siguen más adelante en este listado, Conil de la Frontera y Cádiz capital, con un ingreso de 142,25 euros y 141,49 euros, respectivamente.

En lo que respecta a la tarifa media diaria de los puntos turísticos, Chiclana repite la segunda posición a nivel andaluz con 219,75 euros, una cuantía que no obstante es un 11,5% menos que en 2024. Tarifa sigue cuarta, con 183,51 euros y un descenso del 3,63% en su tasa interanual.

Conil, con 174 euros, también aparece en esta lista, registrando un aumento del 1,53% en esta categoría en julio de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, mientras que Cádiz capital lo hace con 169,99 euros y un 9,42% más que en 2024.

Por zonas turísticas de Andalucía, la Costa de la Luz de Cádiz ha registrado en julio unos ingresos por habitación disponible de 142,28 euros, la segunda de la comunidad pero con un descenso del 3,53% en su tasa interanual.

En cuanto a la tarifa media diaria, esta zona ha registrado un coste de 170,80 euros, una caída del 5,88% respecto al mismo mes de 2024, unos datos que no obstante la sitúan de nuevo en la segunda posición a nivel andaluz, superada por la Costa del Sol de Málaga.