La incógnita de las celebraciones en la Sierra

En la Sierra, aún no está el debate de la celebración de posibles ferias en los pueblos que la componen. La mayoría de ellas se celebran a partir del verano y los Ayuntamientos no precisan el horizonte que puede darse para esa fecha. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Arcos no tiene ningún planteamiento encima de la mesa con respecto a su Feria de San Miguel, que se celebra a finales de septiembre y que tradicionalmente cierra este tipo de eventos festivos en la provincia. Esta institución municipal sugiere que todo dependerá de cómo evolucione la pandemia y de los escenarios que deje la misma. En circunstancias parecidas se expresa el Ayuntamiento de Villamartín, que tampoco ha decidido nada sobre la celebración de la Feria de San Mateo, que también se realiza en septiembre a tenor de las cicunstancias pandémica que imperan.