La incidencia por municipios: 11 localidades de la provincia de Cádiz se encuentran en riesgo extremo por coronavirus

11 municipios de la provincia de Cádiz ya se encuentran este viernes en riesgo extremo de la propagación del coronavirus, según los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. La rápida expansión de los contagios debido al inicio del verano, la alta incidencia en la población más joven fruto de las vacaciones y la propagación de la variante delta se están haciendo notar, llegando la media provincial actualmente a los 237,5 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Dos de los municipios más turísticos durante los meses de verano, y en donde más se concentra la movida nocturna en está época del año, son los que más están sufriendo los estragos del COVID-19. Conil de la Frontera lidera la clasificación provincial al tener una incidencia acumulada a 14 días de 1.295,3. Este dato, que podría haber significado el cierre perimetral y la clausura de la actividad no esencial, no es tan preocupante para la Junta de Andalucía, ya que, según el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, al medir la incidencia no se tiene en cuenta la población flotante de la localidad, que aumenta considerablemente en verano.

En una situación parecida se encuentra Tarifa, la segunda localidad con mayor incidencia al marcar este viernes una tasa de 775,4. Aunque aún no ha superado la barrera psicológica de los 1.000 casos, es más que probable que se rebase en los próximos días si se mantiene el actual incremento de positivos.

En tercer lugar se encuentra Algar con una incidencia de 700,3. En este caso, la situación es bien distinta debido a que solo tiene 1.428 habitantes, por lo que solo 10 contagios en una localidad tan pequeña hacen que la tasa se dispare muy rápidamente, aunque puede bajar igual de rápido en poco tiempo.

El resto de localidades de la provincia que se encuentran en riesgo extremo de propagación del coronavirus --esto supone superar una incidencia acumulada de 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días- son San José del Valle (473,7), Bornos (470,3), Barbate (350,2), Vejer de la Frontera (332,8), Villamartín (296,7), Arcos de la Frontera (275,8), Chiclana de la Frontera (270,1) y Torre Alháquime (251,3).

En cuanto a los distritos sanitarios, son dos los que se encuentran en riesgo extremo. Estos son Bahía de Cádiz-La Janda con 264,5 y Campo de Gibraltar Oeste con 250,9, ambos especialmente afectados por ser grandes focos de turismo, por lo que la movilidad ha aumentado en ellos en las últimas semanas. Por su parte, cinco municipios se mantienen sin casos desde hace dos semanas: Algodonales, Benaocaz, El Gastor, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra.

Incidencia por municipios

Provincia de Cádiz 237,5

Campo de Gibraltar Oeste 250,9

Algeciras 189,3

Los Barrios 168,2

Tarifa 775,4

Campo de Gibraltar Este 155,9

Castellar de la Frontera 163,6

Jimena de la Frontera 134,2

San Martín del Tesorillo 214,2

La Línea de la Concepción 121,0

San Roque 224,9

Bahía de Cádiz-La Janda 264,5

Alcalá de los Gazules 57,4

Barbate 350,2

Benalup-Casas Viejas 143,1

Cádiz 207,9

Chiclana de la Frontera 270,1

Conil de la Frontera 1.295,3

Medina Sidonia 169,9

Paterna de Rivera 183,4

El Puerto de Santa María 234,5

Puerto Real 151,1

San Fernando 166,3

Vejer de la Frontera 332,8

Jerez-Costa Noroeste 215,3

Chipiona 67,5

Jerez de la Frontera 242,1

Rota 99,0

San José del Valle 473,7

Sanlúcar de Barrameda 215,3

Trebujena 128,3

Sierra de Cádiz 210,3