El impulso al talento industrial

Hace tiempo que hablar de Cepsa se ha convertido en sinónimo de hablar de innovación, creatividad, talento, capacidad e ingeniería. Las relaciones entre la Universidad de Cádiz y la Compañía se remontan a la creación de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Superior Industrial de Algeciras, impulsándose con su transformación en Escuela Técnica Superior Industial. Desde entonces, desde siempre, se han realizado colaboraciones y firmado convenios específicos en muy diversos aspectos. La relación de Cepsa con la Universidad “es constante”, remarca la empresa. Sus cátedras, ahora gestionadas desde la Fundación Cepsa, en las Universidades de Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga crecen gracias a las aportaciones y a la implicación de los profesionales de ambas organizaciones en la mejora de la formación, la innovación y la investigación. Y es que las Cátedras Fundación Cepsa en Andalucía han permitido a miles de alumnos acercarse al mundo laboral y aproximar a los profesores universitarios a la realidad industrial andaluza, y más concretamente a la de los sectores energético y químico. Este intercambio constante de conocimientos y experiencia entre los profesionales de Cepsa y los docentes y alumnos universitarios supone, desde hace dos décadas, un increíble enriquecimiento profesional de todos ellos.

Además, gracias a ese mismo intercambio se logra un importante impulso a la investigación y al fomento de una formación que en realidad va mucho más allá de lo académico y que queda patente cada año en la convocatoria de los Premios Cátedra Fundación Cepsa, unos galardones a la excelencia tecnológica que desde el año 2006 tienen el objetivo de reconocer y fomentar los mejores trabajos científicos en forma de artículos, patentes de invención y modelos de utilidad, y trabajos finales de estudios universitarios que contribuyan a la innovación en materias de energía, petróleo y medio ambiente. En esta edición el premio, en la modalidad de Artículo Científico-Técnico, ha recaído en Miguel Torres García por el artículo, dirigido por José Antonio Vélez Godiño, Experimental analysis of late direct injection combustion mode in a compression-ignition engine fuelled with biodiesel/diesel blend (Análisis experimental del modo de combustión de inyección directa tardía en un motor de encendido por compresión alimentado con una mezcla de biodiésel/diésel). También ha sido reconocido en la modalidad de Trabajo Fin de Grado Manuel Jesús Calvo Acosta por su trabajo Prediseño de una Planta de Generación de Potencia mediante Hibridación Solar + Biomasa. En la modalidad de patentes de invención ha resultado galardonado Francisco Morales Sánchez por su trabajo Fabricación directa de productos termocrómicos con alta carga de VO2. Además, se ha otorgado una mención especial de carácter extraordinario a Clemente Villalba por su trabajo fin de máster Proyecto de aumento de la capacidad de procesamiento de la unidad de destilación de disolventes de la Refinería Gibraltar-San Roque.

Acto de entrega

Los ganadores pudieron recoger su premio en un acto en el que se contó con la presencia de María Jesús Mosquera, vicerrectora de Política Científica de la UCA; Francisco Trujillo, director de la Cátedra Fundación Cepsa; Ignacio Turias, director general de I+D+i de la UCA; y Estrella Blanco, responsable de Fundación Cepsa. Durante la ceremonia de entrega de estos Premios a la excelencia tecnológica, los alumnos galardonados tuvieron la oportunidad de exponer públicamente los trabajos que han merecido el reconocimiento de la comisión mixta de la Cátedra por su innovación y originalidad, y su tratamiento científico-tecnológico, además de por su relevancia y aplicabilidad.

Aliada de la Universidad

Cepsa es una gran aliada de la Universidad de Cádiz. Desde su fundación en 2005, la actividad de la Cátedra se centra en promover e incentivar aspectos vinculados con la formación, la investigación, la transferencia tecnológica y la difusión. Focalizada en la Escuela Técnica Superior Industrial de Algeciras, busca mejorar el desarrollo, la formación y las salidas profesionales de la comunidad universitaria. La Cátedra, fundada en 2005 y ubicada en la propia Escuela Técnica Superior de Ingeniería y el Campus Bahía de Algeciras, busca, a través de su modelo de gestión, la excelencia en su trabajo y la mejora continua, contribuyendo así al desarrollo, la formación y la empleabilidad de la comunidad universitaria. Su actividad está específicamente dedicada a la formación y a la investigación en materia científica y tecnológica, así como al impulso de formación especializada en refino de petróleo y energía. Francisco Trujillo, del área de Ingeniería Química, dirige en la actualidad la Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de Cádiz (UCA). Además, existe una Comisión Mixta de seguimiento formada por tres representantes de Cepsa y tres de la universidad gaditana. Entre otras iniciativas, la Cátedra Fundación Cepsa de la UCA cuenta con el programa anual ‘PowerYou Xperience’. Se trata de una jornada de promoción de talento y desarrollo de capacidades profesionales que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de los jóvenes, en un entorno laboral cada vez más competitivo y cambiante. Más de 100 alumnos se presentan cada año a estas jornadas, donde tienen lugar mesas redondas y talleres en los que profesionales y alumnos del último curso del grado ponen en común las competencias y habilidades que requieren actualmente las compañías del talento junior.

Los premiados

Manuel Jesús Calvo

Planta de Generación de Potencia mediante Hibridación Solar + Biomasa

Ingeniero mecánico especializado en ingeniería térmica, particularmente en el diseño y dimensionado de plantas de potencia, está cursando actualmente el Máster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Cádiz. Premio al mejor expediente académico del Grado en Ingeniería Mecánica de la promoción 2020 - 21, se considera una persona curiosa y a la que le gustan los desafíos, “siendo esta una de las razones por las que decidí estudiar ingeniería, además del interés que he tenido desde siempre en la ciencia y sus aplicaciones”. Junto a esto, otras cualidades que le caracterizan son la constancia y el afán de auto-superación, “las cuales me han permitido ir alcanzando las metas que me he propuesto, tanto académicas como personales”. Le encanta practicar deporte para desconectar, especialmente yendo al gimnasio a entrenar y montar en bici. También es aficionado al ajedrez y a los videojuegos, sobre todo los de estrategia en tiempo real.

Francisco Morales Sánchez

Fabricación directa de productos termocrómicos con alta carga de VO2

Doctorado en 2003 (Mención Internacional y Premio Extraordinario) en la Universidad de Cádiz, Francisco Morales Sánchez fue posteriormente investigador en Alemania, financiado por la Fundación Alexander von Humboldt, la Sociedad Max-Planck y el Programa Marie-Curie. En 2007 consigue plaza Ramón y Cajal (1ª posición en Ciencia y Tecnología de los Materiales), y se habilita como Profesor Titular, incorporándose en 2008. En 2014 obtiene acreditación nacional como Catedrático en Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, tomando posesión en 2017. Desde 2014 es en la UCA, Director del Instituto de Investigación en Microscopía Electrónica y Materiales (IMEYMAT), Responsable del Laboratorio de Preparación de Muestras SC-ICYT, y Coordinador del Servicio Técnico Homolgado “Materialografía”. Es coautor de más de 120 publicaciones internacionales, y 140 comunicaciones a congresos. Casado, con una niña de 9 y un niño de 11, en su tiempo libre practica pádel y mountain bike.

Clemente Villalba

Proyecto de aumento de la capacidad de procesamiento de la unidad de destilación de disolventes de la Refinería Gibraltar-San Roque

Clemente Villalba Pinto estudió el Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales y es Máster en Ingeniería Industrial por la Universidad de Cádiz. A través de la UCA inició su relación con Cepsa, donde ha trabajado en prácticas como operador de planta química. La elaboración del proyecto premiado “ha sido todo un reto, tanto a nivel académico como profesional”. Desarrollarlo en su puesto de trabajo le ha permitido tener la posibilidad de verificar gran parte de las simulaciones y cálculos realizados sobre el proceso, justificando la validez de los mismos, y sobre todo le ha dado la oportunidad de recibir el apoyo de todos los integrantes de la Planta de Combustibles, de sus compañeros de turno por la colaboración en las pruebas realizadas en terreno. Villalba agradece a la Cátedra “la labor realizada en la comunidad universitaria, ofreciéndonos a los alumnos oportunidades de formación únicas”.

José Antonio Vélez Godiño

Análisis experimental del modo de combustión de inyección directa tardía

Nacido en 1983, José Antonio Vélez Godiño es ingeniero industrial especialidad energética, promoción 2006. Doctor por la Universidad de Sevilla desde 2016, con una tesis sobre el modelado de la combustión en motores alternativos. Calificación sobrecaliente “cum laude”. Con más de 10 años de experiencia en el sector privado como ingeniero de proyectos en el desarrollo de plantas de generación de potencia, especialmente en ciclos combinados y centrales termosolares, ha participado en proyectos localizados en España, Polonia, Israel, Chile, y Arabia Saudí, entre otros. Vinculado a la Universidad de Cádiz desde 2017, adscrito al departamento de Máquinas y Motores Térmicos. Perfil investigador principalmente orientado al modelado de procesos térmicos, especialmente en relación a la combustión en motores alternativos. En el plano personal, aficionado a escuchar música en vinilo (cualquier género) y coleccionar manuales de ingeniería de segunda mano.