El impacto económico "severo" de los temporales en Cádiz: negocios cerrados o con una actividad limitada

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha reclamado a las distintas administraciones públicas y autoridades competentes en materia de trabajo la puesta en marcha inmediata de medidas extraordinarias que permitan mitigar los graves efectos sociales y laborales provocados por los temporales y la situación climatológica adversa que viene afectando, durante las últimas semanas, a numerosas localidades y comarcas de la provincia de Cádiz.

El presidente de la corporación, José Blas Fernández Sánchez, ha subrayado que la paralización de la actividad económica en muchos municipios está teniendo un "impacto directo y muy severo en el empleo y en la viabilidad de cientos de pequeñas y medianas empresas, así como de trabajadores autónomos". Sectores como el agrario, la ganadería, la producción alimentaria, la industria manufacturera, la piel, el turismo, el turismo activo, la hostelería y el comercio, entre otros muchos, se están viendo especialmente afectados por el cierre temporal de negocios y la imposibilidad de mantener su actividad con normalidad.

En este contexto, Fernández Sánchez ha reclamado que se agilicen de manera urgente los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y otros mecanismos de protección laboral, “para que las empresas que se han visto obligadas a suspender o reducir su actividad puedan proteger a sus trabajadores y evitar un daño irreversible al tejido productivo local”.

Desde el Colegio se insiste, además, en la necesidad de habilitar recursos adicionales y medidas de flexibilidad administrativa que faciliten la correcta tramitación de altas, bajas y comunicaciones ante la Seguridad Social y otras administraciones, teniendo en cuenta que numerosos despachos profesionales y empresas permanecen cerrados o con actividad muy limitada debido a las evacuaciones y a la situación de emergencia vivida en municipios como Ubrique, Grazalema y otras localidades de la Sierra de Cádiz. A esto se suma la carencia de conexiones telemáticas adecuadas para realizar gestiones online con estas administraciones.

El presidente del colegio ha pedido expresamente que se tenga en consideración esta situación excepcional en todo lo relativo a plazos, requerimientos, inspecciones, recursos y uso de sistemas telemáticos, evitando que empresas, autónomos y profesionales se vean perjudicados por incumplimientos derivados de una causa de fuerza mayor. “No se puede exigir normalidad administrativa cuando la actividad económica y profesional está completamente paralizada en determinadas zonas”, ha señalado.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha trasladado igualmente su ofrecimiento y apoyo a los graduados sociales que desarrollan su labor en las localidades afectadas, profesionales que están actuando como pieza clave para acompañar a empresas y trabajadores en un escenario de enorme complejidad, incertidumbre y urgencia.

Finalmente, José Blas Fernández Sánchez ha recordado que ya existen precedentes recientes —tanto por causas sanitarias como por emergencias climáticas— en los que se adoptaron medidas excepcionales para proteger el empleo y la actividad económica, y ha reclamado que se actúe con la misma sensibilidad y rapidez para evitar que esta situación termine agravando aún más las dificultades de empresas y trabajadores en las zonas afectadas.