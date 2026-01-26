Investigadores gaditanos en la campaña pasada en la Antártida.
Investigadores gaditanos en la campaña pasada en la Antártida. / ICMAN-CSIC

Imágenes de las campañas de investigadores gaditanos en la Antártida

Todos los años, científicos de instituciones con sede en la provincia, como la UCA, el IEO o el ICMAN-CSIC, desarrollan distintos proyectos de investigación en el continente helado

Cambio climático: lo que pasa en la Antártida no se queda en la Antártida

26 de enero 2026 - 06:00

islalivingstone
1/8 Imagen de dron de la isla Livingstone, sede de la BAE Juan Carlos I. / ICMAN-CSIC
iceberg
2/8 Uno de los icebergs que flotan en la línea de costa antártica. / ICMAN-CSIC
Foca descansando en l (16731361)
3/8 Una foca descansa en la orilla cerca de la presencia humana. / ICMAN-CSIC
Antonio Tovar, Gabrie (16731500)
4/8 Antonio Tovar, Gabriel Navarro y Alejandro Román operando uno de los drones. / ICMAN-CSIC
León marino en las Sh (16696089)
5/8 León marino en las Shetland del Sur. / ICMAN-CSIC
Pingüinera en la Antá (16696076)
6/8 Un grupo de pingüinos barbijos. / ICMAN-CSIC
Pingüinera en la Antá (16731362)
7/8 Pingüinera en la Antártida. / ICMAN-CSIC
Leones marinos y ping (16694441)
8/8 Leones marinos y pingüinos, compartiendo territorio. / ICMAN-CSIC

