Buscar contenidos
Investigadores gaditanos en la campaña pasada en la Antártida.
/
ICMAN-CSIC
Imágenes de las campañas de investigadores gaditanos en la Antártida
Todos los años, científicos de instituciones con sede en la provincia, como la UCA, el IEO o el ICMAN-CSIC, desarrollan distintos proyectos de investigación en el continente helado
Cambio climático: lo que pasa en la Antártida no se queda en la Antártida
1/8
Imagen de dron de la isla Livingstone, sede de la BAE Juan Carlos I.
/
ICMAN-CSIC
2/8
Uno de los icebergs que flotan en la línea de costa antártica.
/
ICMAN-CSIC
3/8
Una foca descansa en la orilla cerca de la presencia humana.
/
ICMAN-CSIC
4/8
Antonio Tovar, Gabriel Navarro y Alejandro Román operando uno de los drones.
/
ICMAN-CSIC
5/8
León marino en las Shetland del Sur.
/
ICMAN-CSIC
6/8
Un grupo de pingüinos barbijos.
/
ICMAN-CSIC
7/8
Pingüinera en la Antártida.
/
ICMAN-CSIC
8/8
Leones marinos y pingüinos, compartiendo territorio.
/
ICMAN-CSIC
Imágenes de las campañas de investigadores gaditanos en la Antártida
Cambio climático: lo que pasa en la Antártida no se queda en la Antártida
Bellotas gaditanas para ayudar a los bosques franceses
La vida sin turistas: El Cádiz que no sale en las postales
Caos circulatorio en Camposoto por la jura multitudinaria: el Ayuntamiento de San Fernando desmiente que los vecinos tuvieran que regular el tráfico
Es uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España y ha dado a conocer su calendario de rutas más allá de Grazalema para este 2026
Esta es la hamburguesería de El Puerto donde podrás comer hasta reventar: un buffet de hamburguesas por 12 euros
Huelgas a la vista