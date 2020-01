La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha hecho una valoración muy negativa del primer año del nuevo Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno, asegurando que lo que ha dejado en la provincia es “una decepcionante estampa de deterioro general de los servicios públicos que denuncian tanto usuarios como profesionales”.

“En lugar de simbolizar el cambio, la derecha sólo ha traído parálisis a nuestra tierra”, asegura García, que califica al nuevo Ejecutivo autonómico como “el Gobierno del frenazo” en inversiones y proyectos. Así, en su balance fue hilando situaciones problemáticas que se vienen sucediendo en la provincia y “la respuesta nula, de descontrol y apatía de un Gobierno que, para colmo, ha hecho del sectarismo político su hoja de ruta en la provincia”, poniendo como ejemplo el poblado de Sancti Petri o la formación dual. Cree Irene García que el Gobierno “ha volado todos los puentes de diálogo en una herramienta de estrategia como es la ITI que estaba basada en la concertación social con los agentes y la lealtad institucional.

“Cádiz no está mejor en los indicadores económicos, ya no crea empleo y las exportaciones van a la baja”, aseguró antes de recordar las dos promesas no cumplidas en torno a la bajada de impuestos y la eliminación de trabas burocráticas para crear empleo. “Sólo han bajado la fiscalidad a 300 personas y han mentido en los 600.000 puestos de trabajo que Moreno prometió que crearía”, sentenció.

La dirigente socialista aprecia además que “no ha servido de nada que haya un vicepresidente del Gobierno y un viceconsejero de la Presidencia que sean gaditanos”. “Llevan 37 años opositando para ser Gobierno y cuando llegan, no tienen ideas y encima se dedican a cuestionar, a ralentizar o a eliminar los proyectos de cuño socialista”, señaló la secretaria provincial del PSOE.