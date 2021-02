"La gente se cree que el virus está lejos, pero está aquí al lado"

Francisco José Gómez Real tiene 50 años y es el propietario del conocido bar La Herrería, en pleno centro de El Puerto de Santa María. Desde el pasado 23 de enero se encuentra ingresado a causa del Covid en el hospital Santa María del Puerto, una situación de la que él mismo ha hecho partícipes a amigos y conocidos a través de su cuenta de Facebook, en la que en estos días ha ido plasmando sus impresiones y su experiencia personal tras sufrir problemas respiratorios a causa del coronavirus.

A Francis siempre le ha gustado escribir, por eso estos días ha encontrado en estas crónicas una vía de escape no solo para dar salida a su frustración y malestar, sino para tratar de alertar a sus paisanos de que este virus no es algo lejano sino una amenaza "que está aquí al lado" y que nos puede golpear a cualquiera.

En su caso lo que comenzó como un cólico biliar y un malestar general derivó después, tras aparecer la fiebre y pasar por caja para hacerse una PCR privada, en un positivo en Covid, ingresando a continuación en el hospital. Llegó además en plena cresta de la tercera ola, con un centro sanitario desbordado por la afluencia de afectados y con unos sanitarios al límite ya de sus fuerzas.

"He intentado transmitir lo que he visto aquí", dice con respecto a sus crónicas en Facebook, algunas de ellas muy duras, otras esperanzadoras y en las que pone de manifiesto su admiración por la labor de los sanitarios, de los que afirma que le ha maravillado su actitud. "Me ha sorprendido mucho su atención a los pacientes, con lo que tienen encima se alegran cuando te ven mejor, se preocupan por nosotros... son auténticos guerreros que vienen con sus trajes de marciano pero a pesar de eso sentimos su cercanía. Se están partiendo la cara", afirma.

Si se encontrara ahora de frente a un negacionista tiene claro lo que le diría: "Me cago en sus muertos", dice Francis rotundo, porque ha visto a la muerte rondar muy cerca de donde él se encontraba y sabe que esta pandemia no es ninguna tontería.

"Tenemos los peores políticos que se puede tener"

Sus opiniones sobre la gestión política de esta crisis deja frases irreproducibles, pero no entiende que los políticos se estén peleando entre ellos en vez de hacer un frente común y hacer un pacto de estado. "Yo me pongo malo, ahora resulta que los positivos también pueden ir a votar en Cataluña", se queja, sin dar crédito a muchas de las cosas que están ocurriendo. "Tenemos los peores políticos que se puede tener", afirma, y se refiere en general a la gestión de todas las administraciones, sean del color que sean.

Francis ha sido además doble víctima del coronavirus, primero por haberlo sufrido en sus propias carnes, él y toda su familia, y también como hostelero, uno de los sectores más afectados por las restricciones.

Con respecto a estas últimas Francis cree que lo más sensato hubiese sido decretar un cierre total, aunque hubiese sido más corto, porque "la gente no está saliendo, es absurdo estar abiertos para que no haya apenas movimiento", lamenta. En su opinión lo mejor hubiese sido contar con ayudas directas, o al menos exenciones de pago por parte de las administraciones. "No es que queramos ganar dinero con el negocio cerrado, pero al menos que no perdamos dinero", se queja.

Cuando salga del hospital seguirá teniendo el negocio cerrado un tiempo, el necesario para recuperarse y aguantar el tirón, pero sin un horizonte de certidumbre porque cree que de esta crisis no vamos a salir tan fácilmente.

Como él mismo decía en una de sus publicaciones, "tras la ventana la mañana plomiza se dibuja infinita tocando el cielo. La vida dentro de este cuarto discurre diferente con un ir y venir de corazones incansables que te sonríen y te empujan a seguir luchando. Fuera el tiempo sigue su curso impertérrito como si esta guerra estuviese sucediendo a miles de kilómetros de aquí. Pero el rumor de la batalla te devuelve como un mazazo a la realidad. Las heridas se dibujan en los rostros de algunos y algunas, no son cicatrices de metralla, son girones de rabia, de impotencia, viendo cómo otro envite de este maldito enemigo vuelve a abarrotar la planta. Y aprietan los dientes, y siguen luchando. La mañana se presenta plomiza anunciando otra batalla sin cuartel. Aquí en la cuarta planta del Hospital Santa Maria del Puerto mis ángeles de la guarda están dando guerra y aunque no lo creáis van ganando".