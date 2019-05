“El plato fuerte será la noria Mirador del VCentenario de 45 metros de altura”

El alcalde de Sanlúcar de Barrameda aprovecha la Feria de la Manzanilla para hacer balance de su gestión y animar a todos los sanluqueños a vivir estos días de alegría y buen ambiente.

–Como alcalde, ¿por qué recomendaría acudir a la Feria de Sanlúcar?

–Como alcalde podría dar mil razones distintas para animar a los lectores a que formen parte de una de las ferias más incluyentes del sur de Europa. Todo aquél que pisa el albero del Paseo de la Calzada Duquesa Isabel se introduce en un ambiente único e irrepetible. La Feria de la Manzanilla es tan genuina como su propio nombre, una feria a orillas del Guadalquivir, lo que le confiere un microclima espectacular, la singularidad y tradición de sus casetas y sobre todo la capacidad del sanluqueño de hacer sentirse como en su propia casa a todos aquellos nos visitan, hacen de nuestro real un lugar de encuentro para amigos, familias y visitantes que al cabo de media hora ya son conocidos de toda la vida.

–¿Qué tiene de especial esta Feria que no tengan otras de la zona?

–Cada lugar tiene una especial idiosincrasia que lo convierte en único. Todas las ferias tienen su encanto, pero la de Sanlúcar lleva en su nombre su propia diferencia. La manzanilla es uno de nuestros emblemas, las bodegas de Sanlúcar son únicas por su ubicación, todas miran al mar para abrir sus ventanas al viento fresco del poniente. Nuestro real está ubicado en la misma disposición, mirando al mar y abierto al poniente. Nuestra feria, como todas, tiene una gran afluencia de noche, pero la tarde se convierte en una autentico disfrute por ese viento de poniente que suele acompañar las tardes feria en las casetas familiares y acogedoras que siguen siendo mayoría en nuestra feria. Por lo tanto nuestra especialidad es que somos una feria de día, donde la sobremesa se alarga tanto que en la mayor parte de las ocasiones se enlaza con la noche. Los ambientes del día y la noche se intercambian sin que el visitante se pueda dar cuenta, la tarde se prolonga en lo que llega una noche donde el real se renueva a todos los niveles.

–La seguridad siempre es un tema importante en las ferias…

–La limpieza y la seguridad son los temas de las ferias durante su celebración. Antes hay otros muchos, porque una feria con una estructura provisional como la nuestra en un lugar tan emblemático como nuestro querido paseo de la Duquesa Isabel, exige de mucho esfuerzo a todos. En este sentido, hay que destacar que llevamos varios años intentando acortar al máximo el tiempo de montaje y desmontaje de toda la infraestructura. En la actualidad programamos todo para que el montaje y el desmontaje de la feria se lleve a cabo en un mes, devolviendo a su estado anterior toda la infraestructura vial y peatonal. A este esfuerzo hay que unir la mejora significativa que se ha producido con la implantación de nuevas carpas con estructuras de aluminio y suelo de madera en todas las casetas.

Pero contestando a tu pregunta, la seguridad de las personas durante la celebración es primordial y en este punto tengo que dar las gracias a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, bomberos, a los técnicos, voluntarios y demás profesionales que participan en la elaboración del plan de seguridad.

–¿Cuáles son las novedades?

–Pues la principal novedad viene de fuera de la propia feria, me explico. Durante los últimos años las obras de rehabilitación de nuestro tradicional mercado de abastos, un proyecto que ha permitido recuperar una de las plazas más bonitas y con mayor afluencia de público de mercado detallista en Andalucía, nos obligó a instalar una carpa provisional en el primer tramo de la Calzada, justo en el lugar donde tradicionalmente se instalaba la portada de Feria, por lo que se apostó por trasladar la portada al otro extremo, en el paseo marítimo. Este 2019 la finalización de las obras y el traslado del mercado a su lugar originario, hace que podamos recuperar la entrada primitiva de la feria, por lo que hemos decidido tener dos portadas, una en el paseo marítimo y otra, la tradicional, al comienzo del real. A raíz de esta apuesta por una feria más abierta que nunca la caseta municipal se instalará en la avenida de la estación, a los pies de una preciosa fuente y en la espada de la estación de autobuses, con lo que todas aquellas personas que utilicen el transporte colectivo de viajeros llegarán a la propia caseta de todos los sanluqueños.

–El plato fuerte de esta edición será…

–El plato fuerte son los langostinos con media botella de Manzanilla… Eso en lo gastronómico nunca falla, pero este año hay una apuesta por la celebración del V Centenario de la Circunnavegación con la instalación de la gran noria Mirador del V Centenario, una atracción de 45 metros de altura que instalada junto a la portada de feria del paseo marítimo desde la que se podrá divisar toda la desembocadura del río que hace 500 años asistió a la salidas de las embarcaciones que completarían la mayor gesta en la historia de la navegación a vela.

–¿Se trata de una buena ocasión para aquellas personas que aún no conozcan Sanlúcar?

–Es perfecta, porque además se van a encontrar una ciudad en la que no paramos de trabajar para mejorar las infraestructuras. Los visitantes que lleguen desde el Puerto de Santa María, Cádiz y la Bahía, podrán acceder a la ciudad por una amplia y moderna avenida de cuatro carriles que será completada en la siguiente legislatura hasta la gran superficie comercial. Sanlúcar recibirá al visitante con una rotonda remozada en la que la ciudad se muestra orgullosa de su papel en la circunnavegación con un enorme rótulo conmemorativo.

Estamos poniendo Sanlúcar más guapa, engalanada para recibir a los miles de visitantes que desde ahora llegarán a la ciudad convirtiendo al municipio en un los más turísticos de Andalucía. Precisamente, una reciente encuesta destaca que los visitantes que aseguran que volverán alcanza el 97%, por lo que Sanlúcar se ha convertido en un ciudad de ida y vuelta, donde todo el que viene repite.

–Imagino que los vecinos se vuelcan con sus fiestas.

–Esta es una feria muy urbana y eso tiene sus pros y sus contras. Como ya he comentado anteriormente, desde el ayuntamiento no descansamos en el empeño de minimizar el impacto de la feria sobre las infraestructuras públicas, pero sobre todo sobre los vecinos de la zona. La colaboración es estrecha y la ciudad tiene que agradecer a estas personas el esfuerzo que realizan durante este tiempo. En relación con la presencia e implicación de los sanluqueños, resulta increíble como cada hombre y mujer se convierte en el mejor embajador de la ciudad para invitar, recibir y mimar a las personas que nos visitan. En nuestras casetas no se queda nadie sin una copa de manzanilla, aunque no conozca a nadie en la misma, todas están abiertas de par en par y el ambiente que se genera termina generando amistades y relaciones que se convierten en duraderas al cabo del tiempo.

–En muchas localidades de toda Andalucía se están haciendo jornadas de atracciones sin ruido para personas con sídrome del espectro autista. ¿También aquí?

–Desde el año pasado padres y madres de la Asociación Afanas Sanlúcar, Chipiona, Rota y Trebujena nos trasladaron esa idea, y la verdad es que estamos a favor de esos pequeños detalles que no cuestan dinero y que hacen feliz a cientos de personas. Porque con esta medida los chicos y chicas son beneficiados directamente, pero la alegría de ver cómo ellos disfrutan de su feria es igual o mayor para sus familiares y amigos. En las ferias que ya se han celebrado la medida, ha funcionado a las mil maravillas y en Sanlúcar también lo hará el próximo miércoles de feria desde las 16:00 hasta las 20:00 horas, jornada en la que además coincidirá con el día del niño y los precios serán reducidos.

–¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la Feria?

–Son muchos, dependiendo de la edad y de los momentos de la vida. Como el recuerdo de pequeño de quedarme dormido oyendo las sevillanas en las casetas y la voz de fondo de mis padres. O la época de estudiante, cuando pasaba una magnífica feria con mis amigos. Estudiando en Sevilla, el martes del alumbrado un grupo de sanluqueños quedamos y brindamos en el Plantinar con manzanilla por nuestra Feria. También tengo un recuerdo imborrable de la cara de sorpresa de mi hijo cuando la pisó por primera vez.

–¿Qué mensaje quiere trasladar a los sanluqueños?

–En los próximos días cumpliré mi primer mandato completo como alcalde de Sanlúcar, y en estos cuatro últimos años he tenido la oportunidad de conocer a la Sanlúcar que crece, que siempre mira hacia adelante y que tiene ilusión en su futuro. Una ciudad que crea empleo por encima de la media, que mejora sus infraestructuras y, sobre todo que trabaja desde la honradez y la humildad para seguir disfrutando de un enclave único e irrepetible. Bienvenidos a la Feria de la Manzanilla 2019.