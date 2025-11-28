La Flotilla de Aeronaves de la Armada, premiada por su compromiso con la inclusión

El jefe de la Base de Rota y de la Flotilla de Aeronaves reciben el galardón a la iclusión de Envera.

La Flotilla de Aeronaves de la Armada (FLOAN) ha recibido esta semana el Sello Dis-Friendly, otorgado por Envera, como una “organización inclusiva”. El director general de Envera, Enrique Grande, ha hecho entrega de esta distinción que reconoce a las organizaciones comprometidas con la discapacidad, al almirante jefe del Arsenal de Cádiz, Rubén Rodríguez, y al comandante jefe de la FLOAN, el coronel Antonio Núñez, en un acto celebrado en el Cuartel General de Flotilla en la Base Naval de Rota.

Para Envera, “la Flotilla también es la representación de cómo la fortaleza de nuestras Fuerzas Armadas se engrandece cuando se suma la inclusión y la diversidad” -ha explicado Grande- y por eso reciben este sello “como referente de cómo la defensa y la igualdad deben volar unidas, desplegando las alas comprometidas del mar hacia un horizonte más justo y amplio para todos”. Por su parte, el coronel Núñez, ha destacado la “importante labor que realizáis desde Envera demostrándonos que, como dice vuestro lema, todos podemos ser los mejores en algo”. Tal y como ha recordado el jefe de la FLOAN, “esta colaboración ha pasado de ser un compromiso más a algo mucho más grande e importante. Para la Flotilla de la Armada es un enorme placer teneros en la base de Rota”.

La FLOAN y Envera han desarrollado diferentes jornadas inclusivas en las que militares y personas con discapacidad intelectual han podido conocerse y poner en común sus inquietudes, experiencias y necesidades.

Calendario solidario

Esta colaboración nace con la elaboración del calendario solidario ‘Alas comprometidas del mar’ protagonizado por personas con discapacidad intelectual de Envera junto a los miembros de la FLOAN y sus aeronaves. Un calendario que, a lo largo del 2026, visibilizará los valores y principios compartidos por ambas organizaciones y, próximamente, podrá adquirirse a un precio solidario en las sedes de Envera, en el Centro Comercial Islazul (Madrid) y en Carrefour Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón).

Además, profesionales de Envera han desarrollado sesiones formativas para más 400 efectivos del arma aérea de la Armada para sensibilizar y concienciar sobre la discapacidad y la importancia de saber cómo actuar ante posibles crisis o emergencias para dar la mejor atención a las personas con discapacidad o personas mayores.

Por su parte, y como colofón de las actividades conjuntas, la Flotilla de Aeronaves ha organizado una Lectura de Leyes Penales, un solemne acto castrense de una profunda importancia que, en la Armada, suele celebrarse cuando hay algún motivo de especial relevancia como la entrega del Sello Dis-Friendly.

Con este galardón a la calidad, se reconoce a las empresas, organizaciones y personas comprometidas con la igualdad de oportunidades, la dignidad, derechos y libertades, así como la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad o con necesidades especiales de accesibilidad, como personas mayores o familias.

Ser Dis-Friendly es “marca estratégica de innovación y vanguardia, de solidaridad y sostenibilidad, compromiso con la excelencia y de responsabilidad social”, tal y como explican desde Envera, entidad social que da empleo estable a un millar de profesionales con discapacidad, así como apoyo cada año a 5.000 personas con discapacidad y sus familias, a las que acompaña para que ocupen con dignidad su lugar en el mundo.