La Base de Rota simula un accidente en la Flotilla de Aeronaves de la Armada

La Base Naval de Rota ha sido el escenario de un adiestramiento combinado del servicio de emergencias sanitarias de la provincia de Cádiz con personal de la Armada, con la simulación de una emergencia con un accidente en la Flotilla de Aeronaves.

"El objetivo del ejercicio practicado, buscaba familiarizar a los medios del 061 con las instalaciones de la Base naval de Rota, definiendo procedimientos de aviso y llegada a éste, así como de coordinación e integración en la emergencia", han apuntado desde la Armada española en un comunicado. De igual forma, se ha buscado comprobar la interoperabilidad de los sistemas de comunicaciones en general y de los Sistemas de Mando y Control en particular de todas las unidades participantes.

En la actividad, además del personal de la Base, participaron tres equipos sanitarios del Centro de Emergencias del 061 (uno por zona), dos equipos del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Rota y el El Puerto de Santa María, además de un Vehículo de Apoyo Logístico (VAL).

El día se iniciaba con unas jornadas formativas, en las que el personal militar y civil pudieron exponer a la audiencia asistente (más de 110 personas) los procedimientos de activación y trabajo de las unidades participantes del 061 y de la Armada, permitiendo un mayor conocimiento y obteniendo valiosas lecciones aprendidas por ambas partes. Tras estas jornadas teóricas, los medios participantes en el ejercicio se posicionaron fuera de la base, al objeto de simular con mayor realismo el procedimiento de alerta y activación de éstos, iniciando el simulacro de emergencia, parte primordial del día.

Accidente en la FLOAN

La activación del Plan Pre-Accidente de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) inició el simulacro, alertando de manera inicial a los medios contraincendios y de Sanidad orgánicos de las instalaciones militares, permitiendo de esta manera asegurar la zona del accidente, mientras se llevaba a cabo el triaje inicial de los accidentados. Mientras esto ocurría, el Oficial de Guardia marcaba el 061, tras evaluar que la magnitud del accidente sobrepasaba las capacidades de la Base.

En pocos minutos, los primeros vehículos de emergencia empezaban a llegar a las distintas puertas de acceso. Poco después, los equipos médicos civiles se habían integrado en los equipos militares, trabajando conjuntamente en la evaluación, atención y evacuación del personal accidentado, mientras se desplegaba el Puesto Sanitario Avanzado (PSA) dentro de la Zona de Socorro.