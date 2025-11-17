'Flamenco en las Aulas' llegará este año a 1.700 alumnos de institutos de Arcos

Unos 1.700 alumnos de Arcos se espera que participen este año en la convocatoria de ‘Flamenco en las Aulas’, puesta en marcha por Diputación. El diputado de Educación, Ignacio Trujillo, acompañado por el delegado de Cultura, Patrimonio y Educación del Ayuntamiento de Arcos, Andrés Camarena, presentaron hoy en el Palacio Provincial el programa de esta iniciativa, que se desarrollará en los tres institutos de la localidad con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Flamenco.

“Hablar de flamenco es hablar de nuestra identidad y de nuestras raíces”, indicó Trujillo, que también resaltó que el flamenco es un “potente dinamizador económico a través de la industria musical y del turismo cultural”.

“Apostamos por el flamenco de una forma didáctica”, señaló, por su parte, Andrés Camarena, que recordó que el programa cuenta con una parte más teórica, de formación, que explicará “las raíces y los palos del flamenco” al alumnado; que se complementará con la parte práctica, las actuaciones musicales.

Así, la cita incluirá la presencia del cantaor Germán Durán, el ‘Gamba’, con el toque a la guitarra de Esteban García Cañas. De forma más detallada, las actuaciones se celebrarán el lunes 24 de noviembre, a las 10:15 horas en el IES Guadalpeña; el martes 25, a las 9:30 horas, en el IES Alminares; y el miércoles 26 de noviembre, a las 10:15 horas en el IES Los Cabezuelos.

El programa cuenta con la colaboración de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, a través de su Delegación Municipal de Educación, con la gestión de la empresa Calvario.