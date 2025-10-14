La Guardia Civil detiene al autor de 8 incendios intencionados en Arcos: prendió fuego a tres viviendas, tres vehículos y dos contenedores

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido al responsable responsables de provocar, de manera intencionada, el incendio de tres viviendas, tres vehículos y dos contenedores de residuos urbanos durante la celebración de las fiestas patronales Feria San Miguel de Arcos de la Frontera. Los agentes, en un complejo trabajo de investigación lograron esclarecer, en tiempo récord, seis delitos de daños que causaron gran alarma social entre los vecinos. Finalmente se ha detenido a una persona como supuesto autor de seis delitos de daños y se ha decretado su ingreso en prisión.

Los hechos se cometieron la madrugada del pasado día 27 de septiembre aprovechando que la mayoría de los habitantes de la localidad se encontraban disfrutando de las fiestas patronales Feria de San Miguel de Arcos de la Frontera.

Durante esta noche se recibieron numerosos avisos de varios incendios que se estaban produciendo hasta alcanzar un total de tres viviendas, tres vehículos y dos contenedores de residuos urbanos.

Estos hechos, que provocaron gran alarma social e inseguridad entre los vecinos de la localidad, hicieron que los agentes del Área de Investigación de Arcos de la Frontera se volcaran de manera inminente en una minuciosa y compleja línea de investigación.

Las primeras pesquisas que se obtuvieron por parte de los guardias civiles parecía dar sus frutos para llegar a la identificación de la autoría, ya que, según las investigaciones, el sospechoso actuaba solo y carecía de antecedentes.

Durante días los agentes fueron recabando una serie de pruebas que les llevó a trazar varias líneas de investigación, a reconstruir el itinerario del autor y vincularlo de forma concluyente.

La rápida actuación de los agentes logró, en tan solo 13 días después de los incendios, esclarecer seis delitos de daños gracias a la experiencia y perseverancia de los guardias civiles.

Finalmente se procedió a la detención de un vecino de Arcos de la Frontera como presunto autor de seis delitos de daño, tras haber sido puesto a disposición judicial se ha decretado su ingreso en prisión sin fianza.