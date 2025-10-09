La Guardia Civil continúa su lucha en Cádiz contra las tiendas que venden productos de marihuana: detenidos los responsables de 8 establecimientos 'CBD Shop'

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a los responsables de 8 establecimientos denominados 'CBD shop', como supuestos autores de un delito contra la salud pública. Estos establecimientos vendían productos y derivados como cogollos de la planta del cannabis y productos alimenticios que contenían THC y que se comercializaban de forma ilícita. Se trata de una operación llevada a cabo en 8 establecimientos situados en las localidades de Conil, Chiclana, Barbate, Alcalá de los Gazules y Prado del Rey, mediante inspecciones fiscales por la venta de productos CBD que provienen de las sumidades floridas, cogollos de la planta del cannabis y sus derivados. Tan solo en los establecimientos, abiertos al público, se aprehendieron 16,2 kilos de sumidades floridas, 2,6 kilos de resina de hachís derivados de las sumidades floridas y productos alimenticios de consumo valorado todo en más de 47.000 euros. En la localidad de Conil de la Frontera se inspeccionó un establecimiento que resultó ser una de las empresas que suministra más cantidad de sustancias estupefacientes en todo el territorio español y vía online. Durante la inspección de este establecimiento se localizó un local utilizado para almacenar y distribuir enormes cantidades de estupefacientes donde se hallaron 52,5 kilos de estupefacientes. Todos los productos y derivados de los cogollos de la planta del cannabis y hachís, independientemente de su porcentaje de THC, están incluidos en la lista I de la Convención Única de Naciones Unidas sobre estupefacientes. Se han investigado a 8 personas, como supuestos autores de un delito contra la salud pública

Continuación de otras dos operaciones anteriores

Esta operación es una continuación a las anteriormente realizadas en este último año como la operación 'Ice Shop' se inició en el pasado mes de mayo y la operación 'Sumiflor', que tuvo lugar el pasado mes de marzo en la capital gaditana, en las que se detuvieron a cinco personas responsables de establecimientos, que comercializaban marihuana y productos derivados de la misma.

Siguiendo las investigaciones contra este tipo de ilícito penal, que llevan a cabo los guardias civiles de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de Cádiz, pudieron conocer la existencia de ocho establecimientos denominados 'CBD shop', ubicados en las localidades Conil de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Barbate, Alcalá de los Gazules y Prado del Rey, que estarían comercializando cogollos de marihuana y otros derivados de los mismos, con atención presencial al público.

Por todo ello, se realizaron inspecciones fiscales en los locales abiertos al público, donde se intervinieron cientos de productos y derivados de hachís y marihuana, siendo un total de 16,2 kilos de cogollos de la planta del cannabis, 2,6 kilos derivados de las sumidades floridas como resina de hachís y productos alimenticios de consumo valorado todo en más de 47.000 euros, así como numerosos vapers y recambios, los cuales contendrían THC.

Un frigorífico almacenaba una gran cantidad de productos derivados de la marihuana. / Guardia Civil

La documentación facilitada por los responsables de los establecimientos acreditó la falta de trazabilidad y procedencia del material expuesto a la venta, exigible a cualquier producto que se vaya a comercializar por cualquier vía.

La tienda de Conil, una de las más grandes a nivel nacional dedicada a este ilícito

Durante la inspección en establecimiento situado en la localidad de Conil de la Frontera, se localizó un local cerrado al público utilizado por esta empresa para almacenar y distribuir enromes cantidades de estupefacientes en todo el territorio español y vía online.

Tan solo en este local se contabilizó una cantidad de 52,5 kilos de estupefacientes preparados, no solo para abastecer a su propia tienda en Conil, si no para distribuir y suministrar de manera eficiente a distintas empresas de todas España. Gracias a esta actuación se ha desmantelado una de las empresas más grandes a nivel nacional dedicada a este ilícito penal.

Por todo esto y tras finalizar las diferentes inspecciones fiscales donde participaron unidades como las Áreas de Investigación de los puestos de Barbate, Conil, Chiclana y la PAFIF del Puerto de Santa María, tanto las sustancias intervenidas como los productos alimenticios y los vapers, han sido puestos a disposición de la Delegación Provincial de Sanidad Exterior de Cádiz para el análisis de las mismas. Del mismo modo se han investigado a 8 personas como presuntos autores de un Delito Contra la Salud Pública.