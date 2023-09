Una familia de San José del Valle salva la vida gracias a su gato

La tromba de agua caída en la mañana de este domingo 3 de septiembre ha dejado en municipios como San José del Valle, 223 litros por metro cuadrado, en apenas ocho horas.

Una situación que provocó el derrumbe de dos viviendas situadas en la calle Alcalde Arturo Mariscal. En el número 24 de esa calle vallense, está la casa de Vicente Vargas, de 23 años, que vivía con su pareja y un gato. Precisamente, este animal, que se metió mojado en la cama les hizo despertar, y evitar una desgracia.

Según ha relatado Vicente, eran sobre las 10.30 horas de la mañana del domingo. Habían puesto un colchón en el salón porque estaban reformando el dormitorio. Al ser domingo no había prisa por levantarse, pero su gato les despertó, ya que se había mojado porque el agua estaba ya en la casa. Este vecino, cogió a su animal de compañía, a su pareja y se marcharon a casa de sus padres que está a corta distancia de su vivienda.

Al momento volvió a su casa para intentar salvar algún electrodoméstico de valor, pero era imposible, el agua superaba el metro de altura y el frigorífico ya estaba flotando, los muebles sobre el sofá y la cama en la que habían dormido, tenía encima un muro de ladrillos. Como pudo salió de la casa, mientras que veía como se caían los muebles, y al agua alcanzaba mayor altura.

Isabel Pérez, madre de Vicente, lamentaba los daños, dado que los muebles de la cocina se pusieron "boca abajo". Cuando llegó al lugar alertada por su propio hijo, la casa "era ya una piscina". En este punto, otra vecina, Rosa, ha dado "Gracias a Dios”, al no haber daños personales, solo materiales, y los vecinos lo irán limpiando poco a poco". Su casa no se ha visto afectada. Explica que todo fue "muy rápido y muchas horas seguidas sin parar". "Esperemos que no llueva nunca más así", ha declarado.

Por su parte, José Antonio García, dueño de un bar que se ha visto afectado por el fango, ha explicado que estuvieron "muy asustados" porque "fue mucha agua en muy poco tiempo". "Por mucho que queríamos, el agua no se podía quitar", apostillaba.

Las imágenes captadas por la cámara del reportero gráfico de Diario de Cádiz, Manuel Aragón Pina, muestran lo que podría ser un campo de batalla. Todo destrozado, un muro exterior caído a plomo sobre el suelo, puertas arrancadas, unas imágenes que este y otros vecinos tardarán en olvidar.

Este lunes ha servido para intentar volver a la normalidad, según ha expuesto el alcalde de este municipio, Antonio González Carretero. "En un pueblo como éste, donde no estamos acostumbrados precisamente a que llueva torrencialmente, fue un desastre. El miedo se apoderó de todos nosotros", ha manifestado el regidor vállense.

El alcalde ha relatado que sobre las cinco de la madrugada del sábado al domingo empezaron a sonar los teléfonos con llamadas de alerta, que fueron más frecuentes a partir de las 6.00 horas, y más intensas a partir de las 10.00 horas del domingo, cuando bajó el torrente de agua. "Era algo impresionante, algo que no sabíamos qué hacer en un momento dado", ha recordado, Antonio González.

Según ha relatado, “se va volviendo a la normalidad poco a poco, trabajándose desde las distintas áreas del Ayuntamiento de manera incansable para limpiar calles, ayudar a los vecinos que le hacen falta, sobre todo a las zonas más afectadas, que se sitúan en el margen derecho de la calle San José y Arturo Mariscal que es donde se sitúan las casas más afectadas”.

Ahora son los técnicos municipales los que deben evaluar los numerosos daños en el pueblo, calles y viviendas para solicitar la declaración de Zona Catastrófica a consecuencia de las aguas torrenciales que le han llevado a esta situación, según ha manifestado la máxima autoridad local.

El alcalde del Valle asegura que no están acostumbrados a tanta cantidad de lluvia

Otro alcalde, el de Paterna de Rivera, Andrés Clavijo, también ha visto como su localidad sufría la acumulación de agua en algunas calles, entrando en algunas viviendas y garajes.

Los servicios municipales se tuvieron que emplear a fondo para devolver la normalidad. Unas tareas en la que también han participado los propios vecinos de cada zona.

Andrés Clavijo asegura que se vivió una situación de impotencia dada la gran cantidad de agua que cayó en apenas unas horas. Una tromba que hizo entrar el agua a varias viviendas, afectando al mobiliario interior, he incluso un vecino ha visto como su vehículo quedaba en parte cubierto por el agua al estar el garaje por debajo del nivel de la calle.

El regidor paternero ha querido agradecer el trabajo de los Voluntarios de Protección Civil, a trabajadores municipales y a los vecinos el esfuerzo realizado.

De momento permanece cortada al tráfico en ambos sentidos la carretera autonómica A-2202 desde el kilómetro tres al 12,45 en Jédula, y la carretera provincial CA-4107 desde el kilómetro cero en Torrecera al 11 en Paterna de Rivera, ambas por inundación de la calzada.

Otros municipios de la Janda también vieron correr con intensidad el agua de lluvia por sus pendientes, aunque no hubo que lamentar muchos daños. En el caso de Alcalá de los Gazules, los motores de la piscina municipal han quedado averiados, lo que ha adelantado el cierre de temporada de esta instalación municipal, al quedar muy pocos días y no poderse resolver la sustitución de estos equipos en unos días.