La esperanza de vida de los gaditanos ha aumentado once años en medio siglo

En cincuenta años, más de una década. Desde el año 1975, los gaditanos le hemos ganado once a la muerte. El Instituto Nacional de Estadística hacía pública esta semana los datos correspondientes a movimientos de población de 2024, entre los que se incluyen tablas de mortalidad, crecimiento vegetativo y esperanza de vida.

Así, la media de esperanza de vida al nacer se situaba en 2024 en 82,5 años en la provincia de Cádiz, con las mujeres sacándole más de cinco años de ventaja a los hombres: mientras que las gaditanas superan los ochenta y cinco años (85,1), ellos no llegan a los ochenta (79,8).

La media, aun así, es inferior a la nacional que arroja la estadística del INE. Así, la esperanza de vida de los españoles al nacimiento aumentó dos décimas en 2024, hasta situarse en 84,01 años (81,38, en hombres; y 86,5 en las mujeres). Sin embargo, la diferencia respecto a 2023 fue algo mayor en nuestra provincia, que vio aumentar en cinco décimas su esperanza de vida (que se colocaba en 82 años).

71,4 AÑOS, LA ESPERANZA DE VIDA EN 1975

Los 82,5 años que marca la esperanza de vida en Cádiz suponen también su máximo histórico, aunque los años acumulados vayan subiendo de ejercicio en ejercicio. La única excepción a esta tendencia la marcaron los años del covid, que vieron un ligero descenso en el cálculo de la esperanza de vida. Así, si en 2019 la media entre los gaditanos se colocaba en 81,7 años; en 2020 el cálculo descendió en siete décimas, colocándose en 81 años, mientras que en 2021 la esperanza de vida bajó hasta los 80,7 años. Los registros de 2022 se acercaron de nuevo a los prepandémicos, marcado un horizonte de vida al nacer de 81,4 años.

Por lo demás, si retrocedemos hasta los datos más antiguos que hace públicos el INE (hace cincuenta años), vemos que la perspectiva de los gaditanos en 1975 era vivir setenta y un años y medio (71,4). En esa época, el último año de dictadura, la esperanza de vida de los hombres en Cádiz era de 68 años; y la de las mujeres, de 74,8. Sólo un lustro después, en 1980, ya habíamos ganado dos años más de vida (73,3), una media que se distribuía también por sexos (70,1 registros masculinos y 76,3, femeninos).

Costó subir. Diez años más tarde, en 1990, la esperanza de vida en la provincia se colocaba en 74,3 años (70,8 en hombres y 79, en mujeres). Para 1995, ya habíamos alcanzado los 75, 5 años de esperanza de vida y, en el cambio de milenio, ya habíamos ganado cinco años más –podríamos decir que hemos ido sumando un año por lustro–. El 2000 marcó también la fecha en la que las mujeres superaban por primera vez la media de ochenta años. Hasta 2005, la expectativa de vida en la provincia vivió un acelerón, ganando otros tres años; mientras que 2010 marcaría el superar por primera los 80 años de media.