“Dos agricultores que hagan lo mismo, deben percibir igual ayuda”

El subdelegado del Gobierno en la provincia, José Pacheco, se pronuncia sobre la PAC (Política Agraria Común) y los efectos que va a tener en el territorio gaditano.

–Las organizaciones agrarias andaluzas se han mostrado en contra del decreto de convergencia de la PAC y anuncian movilizaciones. ¿Es este decreto beneficioso o perjudicial para los productores de la provincia de Cádiz, en su opinión?

–Cádiz es una provincia donde el proceso de convergencia va a beneficiar a la mitad de sus agricultores y ganaderos, que ven incrementado el valor de sus derechos. El objetivo de este decreto es que, en una misma región, dos agricultores que hacen lo mismo y en las mismas circunstancias tiendan a percibir la misma ayuda pública. Para empezar, lo que se busca es que en 2021 ningún derecho esté por debajo del 70% del valor medio de la región, y para lograrlo es necesario reducir un poco los derechos que están por encima del valor medio.

–¿Piensa que hay riesgo o no de que parte de los fondos que llegan a los agricultores y ganaderos de la provincia se trasvasen a otras zonas en la próxima reforma de la PAC que se iniciará a partir de 2023?

–La reforma está todavía en fase de negociación, tanto en Europa como en España. Quedan pendientes de definir muchos elementos de crucial importancia para saber el alcance de las ayudas en las distintas circunstancias y casuísticas que se pueden dar. Qué pasará con la figura del agricultor genuino, con las regiones productivas, con los ecoesquemas…

Somos conscientes de que se han generado muchas incógnitas y los agricultores y ganaderos están, lógicamente, impacientes por saber el resultado final, pero es pronto para saberlo. Nadie, absolutamente nadie, puede hacer ahora otra cosa que especular.

Sin embargo, sí hay algunas certezas: sabemos que, globalmente, España va a contar con la misma cantidad que en el periodo anterior, lo que es una muy buena noticia. Y sabemos que el modelo va a girar hacia un reverdecimiento, por lo que las ayudas van a depender más de la orientación ecológica de las explotaciones.

Al final, lo que cobre cada agricultor va a depender de muchas circunstancias personales (la región productiva en que se encuentre, la actividad a la que se dedique, su encaje en la definición de agricultor genuino, si se acoge a ecoesquemas, si tiene ayudas asociadas…) y todo eso no tiene nada que ver con la provincia en la que se encuentre, sino con la posición que ocupen debido a su actividad en el modelo de PAC que, como digo, está aún por definir.

–¿Qué opina sobre la postura del Gobierno andaluz, que se ha opuesto al decreto de convergencia y ha apoyado a las asociaciones?

–Entronca, por un lado, con una visión territorial de la PAC que es errónea, pues la PAC no reparte sobres por comunidades. Y, por otro, con el oportunismo político; si los agricultores y ganaderos están nerviosos, aprovechemos para azuzarlos contra el Gobierno central. Las dos posturas son un grave error. Primero, porque los beneficios de la PAC para las ocho provincias no aumentarán con más presupuesto ni disminuirán con menos; aumentarán si Andalucía sabe alinearse con los principios que la inspiran. Segundo, porque alimentar la ceremonia de la confusión no beneficia a nadie y menos aún a los perceptores de las ayudas.

–Algunas voces afirman que los agricultores perderán sus derechos y se sumarán muchas hectáreas no agrícolas a las ayudas; y que muchos pequeños productores para los que la PAC es un complemento de sus ingresos se quedarán fuera del sistema. ¿Esto es así?

–Son voces, como digo, que especulan con una información de la que no disponen porque no existe y que ignoran deliberadamente la información que sí existe, que, por cierto, se puede consultar en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Si con lo de perder derechos se refieren al proceso de convergencia, ya he apuntado antes que nadie va a perder derechos, simplemente variará el valor de los mismos hasta conseguir que dos agricultores que hacen lo mismo y en las mismas circunstancias perciban la misma ayuda pública. Esto es algo de justicia y conseguirlo debería enorgullecernos a todos, porque significaría que hemos terminado con una práctica distributiva de ayudas injustificada y discriminatoria.

Si se refieren a la desaparición de los mal llamados derechos históricos, es una cuestión que sabemos que cuenta con el apoyo de varias comunidades autónomas, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto. En cualquier caso, únicamente podrán cobrar ayudas las hectáreas donde se haga una verdadera actividad agraria.

Respecto a los pequeños productores, desde hace ya tiempo el Ministerio ha dicho que quiere proponer un sistema en el que no dejen de percibir las ayudas.

–¿Cuál es el modelo de PAC que pregona para la provincia de Cádiz a partir de 2023?

–En general, el mismo que para el conjunto del Estado: focalizar las ayudas en las personas que más dependen de los ingresos agrarios, con especial atención a las pequeñas y medianas explotaciones y a la agricultura familiar, que supone la gran clase media del campo español. También, primar a aquellas explotaciones que llevan a cabo prácticas beneficiosas para el medio ambiente y el clima. Y dar un buen empujón al relevo generacional y a la presencia no secundaria de la mujer en el sector.

En particular, Cádiz, que está bien representada en la mesa donde se está definiendo el plan estratégico de la PAC para España, encontrará un acomodo indiscutible para su agricultura, porque si algo inspira el modelo que defiende el ministerio es una política agraria versátil que respete las realidades agronómicas del país.