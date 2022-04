Elecciones Andalucía: El isleño Juan Antonio Delgado se postula como candidato de Podemos a presidir la Junta

El diputado de Unidas Podemos por Cádiz, Juan Antonio Delgado, ha presentado este jueves en rueda de prensa su candidatura a las primarias de Podemos Andalucía para encabezar la lista para las las próximas elecciones andaluzas. Delgado ha estado rodeado de dirigentes provinciales y locales de Podemos de provincias como Málaga, Córdoba, Granada, Sevilla y Cádiz convencido de que ganará las primarias de la formación morada, cuyos resultados se conocerán el 9 de mayo.

Si como es más que probable el presidente andaluz, Juanma Moreno, convoca este mes las elecciones autonómicas, Podemos deberá acortar el plazo de las primarias y la confluencia de izquierdas (Podemos, IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz) irá aún más a contrarreloj para la designación de su candidato a la Junta.

Delgado, que ha destacado de su perfil la "vocación de servicio público", desde que entró en la Guardia Civil hasta su elección como diputado por Cádiz en el Congreso en 2015, no ha dudado en señalar: "Quiero ser candidato de la unidad de la izquierda".

Para ello, tendrá que ganar primero las primarias de Podemos y luego convencer al resto de partidos de la confluencia de que es el candidato adecuado para convencer a los votantes de izquierda. "Estaría encantado con que la confluencia diera pronto sus frutos", ha subrayado.

El todavía diputado ha negado que la presentación de su candidatura haya creado tensiones con IU, con la que - asegura- que mantiene una "buena relación", y ha aseverado que llega para "quedarse", que estará donde le diga su partido y que su intención es dejar el acta de diputado cuando llegue el momento para apostar por una Andalucía "progresista, feminista, ecologista y diversa".

Juan Antonio Delgado (San Fernando, 1971) ha confesado que fue la líder de Podemos Andalucía, Martina Velarde, quien le propuso ser candidato y a la que quiere incluir en su equipo, que presentará la semana próxima.

"Soy el candidato de Andalucía y voy a trabajar por Andalucía", ha remarcado el aspirante, que ha admitido que cuenta con el apoyo y la simpatía de muchos miembros de la ejecutiva nacional de Podemos y ha recordado que fue Pablo Iglesias quien le convenció para entrar en política. "Creo que tengo muchas posibilidad de salir, que soy muy bueno", ha bromeado Delgado.

El aspirante ha situado uno de los principales objetivos de su partido para las próximas elecciones andaluzas en que la ultraderecha no entre en el próximo gobierno y se ha mostrado partidario de un futuro ejecutivo progresista. En este sentido, ha denunciado el "retroceso" en derechos e igualdad que ha supuesto la gestión en Andalucía del Gobierno del PP y Cs, con el apoyo de Vox, el "deterioro" de servicios públicos como la sanidad y la educación, y las políticas del "pelotazo y especulativas" de la Junta.

Además de reivindicar al autonomía andaluza del "4 de diciembre de 1977", Delgado ha comprometido que si llega al gobierno autonómico la primera medida que tomará será contratar a los 8.000 sanitarios que "ha despido" el presidente Moreno.

El político isleño afirma que "este paso no es postureo", ha reiterado sobre futuro que "estaré donde mi partido me diga que que tengo que estar, como candidato de mi partido o como candidato de un frente amplio o como diputado raso, como guardia civil que siempre he sido raso treinta años".

Sobre la tutela o la influencia de la dirección nacional en las primarias de Podemos Andalucía ha argumentado que "los compañeros de la Ejecutiva nacional están a nuestro lado, aportando, como tiene que ser en cualquier organización, pero sin entrometerse en las decisiones que corresponden a Andalucía".

El diputado de Podemos en el Congreso se ha declarado partidario de que hubiese más candidaturas a las primarias de este partido, hecho que ha presentado como "normalidad democrática y para que hubiese debate".

"Tenemos que estar en todos los sitios, no sólo en Andalucía"

Sobre el proceso interno de Podemos ha explicado que esta semana es la fase de las inscripciones, que luego "se tiene que consolidar, pedir avales, falta un tiempo", para responder, sobre el planteamiento de la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, de construir una fuerza política de obediencia estrictamente andaluza que "no tiene sentido" al argumentar que "hay competencias y cuestiones que se fraguan en el Congreso de los Diputados" y plantear a los medios que si "un independentista catalán de los que están en el Congreso es menos independista catalán porque está en el Congreso", para colegir de este razonamiento "creo que tenemos que estar en todos los sitios donde se toman decisiones importantes para Andalucía".

"Lo que no podemos hacer es que sólo nos presentamos en Andalucía para hacernos más andaluces", ha sostenido Juan Antonio Delgado, quien ha advertido de que "a Andalucía llega muchísimo dinero desde Europa" y ha esgrimido su trabajo en el Congreso para poner de manifiesto que "la primera vez en la historia que colectivos del Campo de Gibraltar han comparecido en la Comisión de Interior fue a propuesta mía", a lo que ha sumado otras comparecencias como de los trabajadores de la Base de Rota o de Navantia.

"Tenemos que estar en todos los sitios, no por estar sólo en Andalucía se es más andaluz", ha remachado.

"La relación con el PSOE la deciden los votantes"

Delgado, quien ha despechado con un "eso no toca" la pregunta de si aspira a ser secretario general de Podemos Andalucía, ha asegurado sobre la relación con el PSOE que "la deciden los votantes, la decidirán los votantes cuál tiene que ser la relación con el Partido Socialista, lo que digan los ciudadanos".

En su intervención inicial, Juan Antonio Delgado ha explicado que su iniciativa de optar a las primarias de Podemos Andalucía responde a que "siempre me ha movido la vocación de servicio público, desde que hace treinta años ingresé en la Guardia Civil".

"La vocación de servicio me hizo entrar en la Guardia Civil y dentro de la Guardia Civil implicarme en el movimiento asociativo sindical para que la democracia entrara en los cuarteles, para defender que los trabajadores de la Guardia Civil tuviesen los mismos derechos que el resto de la sociedad y en la misma vocación de servicio que me llevó, por ejemplo, en el año 2010 a coger una mochila para ir con compañeros a Haití cuando se produjo el terremoto y dar ayuda humanitaria y es la misma vocación de servicio que en 2015 me llevó a tomar una decisión y fue cuando por primera vez fui diputado por la provincia de Cádiz", ha argumentado Juan Antonio Delgado.

"La derecha quiere para nosotros, para todos los andaluces, que tengamos una Andalucía estrecha, una Andalucía que ve amenazada nuestra autonomía, nuestros servicios públicos, nuestro estado de bienestar, su diversidad, su diversidad cultural, política, civil a través de los recortes, a través del saqueo, porque aquí también tenemos un caso de las mascarillas en Almería y con la posibilidad alarmante de que en el próximo gobierno de Andalucía pueda estar la ultraderecha", ha sostenido el diputado de Podemos en el Congreso sobre las amenazas que percibe en el horizonte político de Andalucía.

"Y frente a esa Andalucía estrecha de las derechas, es un deber de todo demócrata dar un paso al frente para contribuir a una Andalucía amplia, diversa, plural, donde nadie sea discriminado por su origen, género, orientación sexual, una Andalucía progresista, feminista y verde, una Andalucía amplia que proteja a la autonomía que heredamos de nuestros padres y nuestros abuelos, la Autonomía del cuatro de diciembre del año 77", ha proseguido explicando el candidato de Podemos a sus primarias en Andalucía.