La incertidumbre económica marca el fin de la segunda edición de la Tax Global Meeting

Expertos en fiscalidad han participado desde este viernes en Cádiz en la segunda edición de la Tax Global Meeting, una iniciativa promovido por los directivos gaditanos José María Vallejo, director del Departamento Fiscal Corporativo del BBVA, y Federico Linares, presidente de Ernst & Young en España, ambos miembros del grupo de La 11Mil, y cuenta con la colaboración de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz.

Bajo el lema “Debates sobre la certidumbre fiscal: Su dimensión jurídica, financiera y de gobierno corporativo”, la agenda del encuentro se ha desarrollado a través de tres paneles que analizan temas como las consecuencias de la inestabilidad política y su impacto en certidumbre fiscal; al análisis de las condiciones del proceso de producción normativa y el papel de las administraciones públicas; o al rol de asesor como intérprete y colaborador en la aplicación del sistema fiscal.

La Tax Global Meeting incluyó el viernes una sesión de este grupo de expertos con el consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, y otra con el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gastón, celebrada este sábado. Rocío Ingelmo, directora del Departamento de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, se encargó del acto de presentación de conclusiones en el acto de clausura, que contó con la presencia de la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño.

Durante su intervención, Calviño defendió la fase expansiva y de crecimiento moderado de la economía española, aunque advirtió de un “otoño inestable” por la inminencia de coyunturas internacionales, entre las que destacó el Brexit.

España es una gran nación, con enorme potencial y activos intangibles extraordinarios sobre los que construir un futuro mejor✔️seguridad física y jurídica ✔️estabilidad económica y política✔️calidad de vida✔️sociedad cohesionada, solidaria y abierta#CádizTaxGlobal2019 pic.twitter.com/0oZqBfIKso — Nadia Calviño (@NadiaCalvino) September 28, 2019

La titular de Economía recordó que España lleva cinco años registrando un crecimiento económico. “Esto es importante porque no he dejado de escuchar anuncios amenazadores, previsiones catastrofistas y resultados desastrosos, pero lo cierto es que España está en una fase de crecimiento y todos los expertos prevén que crezcamos por encima de la media de la Unión Europea y esa previsión se mantiene para 2020”, afirmó.

No obstante, la ministra en funciones advirtió que “la complacencia no está indicada”, porque se avecina un “otoño muy incierto” debido a un “escenario internacional muy inestable, del que España no puede aislarse”. España no podrá evitar las “perturbaciones” que traerá el Brexit, la tensión comercial entre Estados Unidos y China, los focos de tensión en Oriente Medio o la situación de economías emergentes como Argentina y Turquía, entre otros, sostuvo.

“La economía europea está abierta al exterior y está sometida a esta tensión”, indicó Calviño, quien, con todo, cree que España “está capeando mejor que otros países esta situación. Como ejemplos de la buena marcha de España situó el ritmo de la creación de trabajo por encima del producto interior bruto, la ausencia de “burbujas insostenibles”, la disciplina fiscal, la reducción del déficit o el buen comportamiento del sector turístico.

Calviño defendió que el progreso del país se está basando en los ejes de la disciplina presupuestaria, la cohesión social y las reformas estructurales y deseó “un gobierno estable para cuatro años” para continuar en esa senda. “España es una gran nación, con enorme potencial y tenemos intangibles extraordinarios”, defendió la ministra.

Los asistentes al evento, en colaboración con la CEC y Thinking Heads, se citarán de nuevo en 2020 en Cádiz a finales de septiembre, en lo que se convertirá en una cita recurrente en el calendario de estos expertos en fiscalidad. “El reto que tenemos es dar un salto para que la Tax Global Meeting crezca y pueda combinar encuentros de trabajo previos a lo largo del año, para tener el colofón de la presentación de ponencias en la cita de septiembre en Cádiz”, destacó el presidente de los empresarios.