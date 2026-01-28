La Diputación de Cádiz muestra su apoyo unánime al sector primario con acuerdos en materia de pesca y agricultura

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, ha presidido el Pleno ordinario del mes de enero, en una sesión que se celebró este miércoles de modo telemático a causa del temporal, y donde se registraron varios acuerdos en materia de infraestructuras y de apoyo al sector primario, a través de mociones que afectan a la pesca y la agricultura, como es el caso de las almadrabas de Barbate y Chiclana o el cultivo de la patata.

Así, según indicó la Diputación en una nota, el Pleno, a través de una moción del PP, ha instó al Ayuntamiento de Vejer a ceder el suelo disponible en la localidad para construir el nuevo parque de bomberos y su posterior funcionamiento con el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz.

El portavoz del Grupo Popular, Agustín Muñoz, explicó que se trata del único municipio de esa zona que no cuenta con un parque propio y depende del que se sitúa en El Colorado (Conil), y que ya el Pleno municipal aprobó que una parcela propiedad del Ayuntamiento, situada en la Avenida Andalucía, junto al edificio de Zona Franca, se cediera con este fin. La moción solicitó la ejecución de este acuerdo. El Grupo Socialista, que presentó una enmienda no aceptada proponiendo otra ubicación, votó en contra, mientras que La Línea 100x100 se abstuvo.

Otro acuerdo que también afectó a la comarca de La Janda fue la proposición, presentada por el PSOE y aprobada por unanimidad, para el drenaje del río Barbate. La exposición de motivos describía que la aparición de bancos de arena, la pérdidas de parte de la playa Virgen del Carmen, la inaccesibilidad de entradas por mar o las dificultades para maniobrar de los barcos almadraberos, entre otros problemas, hacían necesaria esta actuación.

Tanto la portavoz del grupo proponente, María Dolores Varo, como la del Grupo Popular, Ana Moreno, compañeras de Corporación municipal en Barbate, coincidieron en indicar que esta medida es necesaria y debe quedar al margen de disputas políticas. Así, la moción se aprobó con una enmienda de adición del PP en la que se instaba a las diferentes administraciones competentes a que se impliquen en la resolución de este problema.

En el debate también estuvo presente otra almadraba, ya que el Pleno instó por unanimidad al Gobierno de España a que incluya a la de Sancti Petri, en Chiclana, en el censo específico del atún rojo, con una cuota propia. La moción, presentada por el PSOE, argumentaba que se trata de una almadraba con licencia propia, obtenida en 2003 por concurso público a la espera de cuota, y que una vez que la especie se ha recuperado en términos cuantitativos, es procedente que se le asigne dentro del incremento del 17% que ha establecido la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico.

También en relación al sector primario se alcanzó la unanimidad en la proposición del PP en relación con el sector del cultivo de la patata, afectado por plagas y enfermedades, que han obligado a una política fitosanitaria que ha perjudicado la disponibilidad de productos nacionales en el mercado.

Por ello, la moción planteó una serie de medidas para este alimento básico, como "instar a las instituciones europeas a no prohibir la utilización de productos fitosanitarios y principios activos sin impacto en la seguridad alimentaria que no tengan alternativa eficaz en el mercado" y, además, "la aprobación de usos excepcionales de principios activos eliminados del catálogo europeo, de forma similar a como lo hacen otros competidores".

Según explicó Antonio Aragón, que ejerció de portavoz de este punto, lo que persigue la moción es que "los productores jueguen con las mismas normas del juego que el resto" y "no como ahora", cuando, según su opinión, se está produciendo una situación de "competencia desleal" por una falta de flexibilidad en el caso nacional, no equivalente al de los países del entorno. Además, la moción pidió mejorar el etiquetado para que el consumidor sepa inequívocamente dónde y cómo se ha producido cada patata.

También se aprobó una proposición del PP relativa a la situación fiscal y administrativa de los autónomos y pequeñas empresas, en la que el Pleno manifestó su rechazo a la política fiscal del Gobierno de España hacia los trabajadores autónomos en los últimos siete años por una "creciente carga impositiva, incertidumbre y falta de estabilidad normativa".

La moción instó al Gobierno a cumplir los compromisos adquiridos con los trabajadores autónomos en 2023 e impulsar las reformas pendientes en materia de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación burocrática para este colectivo. Además, solicitó que de forma inmediata se exima del pago y la presentación de declaraciones de IVA a los autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros.

La sesión también sirvió para dar a conocer el informe sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad del ejercicio 2024 y para aprobar la delegación de competencias del Ayuntamiento de Espera a la Diputación en materia de Recaudación y Gestión Tributaria.