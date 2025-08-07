Despliegue de un patrullero de la Armada para reforzar la seguridad marítima nacional

El patrullero Atalaya de la Armada de España ha iniciado su activación operativa para desarrollar, durante un mes, operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) por aguas de interés nacional, entre ellas el Estrecho de Gibraltar. A la dotación se ha unido en Equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina.

El barco la salido a la mar desde el puerto de Ferrol y navegará por los mares Balear y de Alborán, así como por el Estrecho de Gibraltar con el objetivo principal de "contribuir a la protección de la ciudadanía y a la seguridad integral de las aguas de interés permanente", han explicado desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en un comunicado y ha compartido el Ministerio en sus redes sociales.

Las misiones del patrullero de la Armada

Durante esta activación, el Atalaya realizará Operaciones de Seguridad Marítima (Maritime Security Operations, MSO), que consisten en actividades de verificación y control del tráfico marítimo, con el fin de asegurar la libertad de navegación. Además, realizará acciones de presencia naval en proximidades de la isla de Alborán y aguas de soberanía española del norte de África. Para ello, se ha embarcado un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina para incrementar sus capacidades de protección de la fuerza e interdicción marítima.

Adiestramiento de tiro a bordo el patrullero 'Atalaya' del EOS de Infantería de Marína. / EMAD

Además, el Atalaya tiene previsto hacer escala en la Base Naval de Rota, donde realizará una parada logística, así como en el puerto de Málaga. Tras finalizar, regresará a su base en el Arsenal Militar de Ferrol.

Para el desarrollo de esta misión, el buque está integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM) y se encuentra bajo control operativo del Comandante del Mando de Operaciones (MOPS).

Así es el patrullero Atalaya

El Patrullero Atalaya es uno de los buques de acción marítima dependientes del Comandante Jefe de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, basados en el Arsenal Militar de Ferrol. Al igual que el resto de los Patrulleros de Altura de la Clase Serviola (de cuya serie es la cuarta unidad), el Atalaya fue concebido para navegar en alta mar durante periodos prolongados de tiempo y con estados de la mar hasta mar gruesa, sin que se produjera una degradación significativa de sus capacidades. Estos buques están diseñados para llevar a cabo misiones de toda índole, destacando las siguientes: seguridad marítima, protección de los intereses marítimos nacionales y control de los espacios de interés permanente, además de misiones en colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la mar, tales como operaciones contra el narcotráfico o el terrorismo. También realizan misiones de control y protección del tráfico marítimo, vigilancia y control de pesca y lucha contra la contaminación marítima.

Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión y Mando Operativo Marítimo (MOM)

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones permanentes de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima y tiene sede en Cartagena.

Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión son una herramienta eficaz para mantener una vigilancia de los espacios de soberanía, lo que permite detectar anticipadamente cualquier tipo de amenazas, disuadir ante la posible comisión de hechos delictivos y, llegado el caso, facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Marítimo (MOM), Aéreo (MOA), Ciberespacial (MOC) y el Espacial (MOESPA) conforman la estructura de mandos permanentes, que realizan estas OPVD bajo control operativo del Comandante del Mando de Operaciones.