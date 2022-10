La desesperación de una madre de San Fernando: "Me tengo que llevar cada tarde a mi hijo con discapacidad al trabajo"

"Estoy desesperada, ya no puedo más con esta situación”. Y no es para menos. María del Carmen Quiñones Pina vive una situación de total injusticia y muy alejada de los valores de la conciliación familiar de la que presumen las instituciones públicas.

Desde el año 2007 trabaja como limpiadora del CEIP Juan Díaz de Solís de San Fernando como personal laboral de la Junta de Andalucía, y desde este curso se ve obligada cada tarde a llevarse consigo a su hijo de 21 años, un joven con síndrome de Down al que no puede dejar solo en casa, ni tiene con quien dejarlo. De hecho, desde hace más de un mes, Pablo acompaña cada tarde a su madre al colegio Juan Díaz de Solís, “donde le llevo la merienda, la tablet y sus cosas y espera a que yo acabe el turno en una salita que tenemos las limpiadoras”, explica. “Y sé que no es una situación normal, que no debería ser así, pero no lo puedo dejar solo en casa”.

Así lo certifica el informe que lleva consigo y que confirma que su niño tiene un 66 por ciento de discapacidad. Un joven que “no puede quedarse solo”, tal y como aparece en el documento firmado por Afanas, donde ha realizado su formación básica obligatoria, y que recoge que “debido a trastornos de conducta asociados a su patología, es imprescindible la supervisión de un adulto en prácticamente todas las situaciones de su vida diaria, al carecer de los recursos necesarios para discernir sobre las situaciones de peligro”.

Un chico que, en definitiva, debería tener todo el derecho del mundo a estar con su madre cada tarde, como venía ocurriendo en los últimos años, hasta que le anunciaron que en este curso 2022-23 regresaba al horario de tarde. “En mi contrato aparece que mi jornada laboral es en horario de tarde, de 14.30 a 21.30 horas, pero hace ya muchos años me ofrecieron pasar al horario de la mañana para poder estar con mi hijo en casa por las tardes, pues hacía falta una limpiadora en este tramo horario”.

María del Carmen, Mamen para sus amigos, se divorció en 2011 y desde entonces tiene la guarda y custodia de su hijo. Por este motivo, le resulta imposible hacer frente al turno de tarde como limpiadora de este centro, “y así lo comuniqué en la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía”, con un escrito que también le acompaña y que tiene fecha de entrada en el registro del 24 de junio de 2022. También adjuntó el informe sobre la situación de su hijo, “pero no me resuelven nada, pese a que avisé con tiempo”.Ante la impotencia acudió al bufete de abogados laboralistas Carlos Jiménez Ocaña y Patricia Jiménez, quien puntualiza que “desde el 1 de septiembre de 2007 mi cliente trabaja a cargo de la Consejería de educación y deportes de la Junta de Andalucía como personal laboral. Y si bien es cierto que en su contrato original la jornada laboral se distribuía en turno de tarde, desde el año 2009 se pactó el desarrollo de su jornada en el turno de mañana, por lo tanto es un derecho consolidado que ella tiene, ya que tanto el empleador como la empleada pactaron expresamente su cambio de jornada”.

Añade que el caso de Mamen atenta claramente “contra la conciliación laboral y familiar tan necesaria en este caso”, pues le ha sido “modificada de forma unilateral por parte de la Junta de Andalucía”, expresa. Una vez denunciado el caso, “del que tiene conocimiento hasta la alcaldesa de San Fernando, que ha seguido mi caso y me ha dicho que estaba haciendo todo lo posible para que se resuelva cuanto antes”, la vista será en enero de 2023 en el juzgado social número 1, “pero necesito que me solucionen cuanto antes la situación y que me confirmen ya por escrito que mi horario será de mañana, el de siempre, el que me permita cuidar de mi hijo como se merece”.