"Oh, la Vía Verde está ahora mismo para comérsela. Estos meses de confinamiento en los que ha estado cerrada le ha sentado de maravilla y hay unos paisajes espectaculares mires a donde mires. Es la naturaleza en su máximo esplendor de la primavera". Quien habla es Andrés Orozco, gerente del hotel y los apartamentos Puerta Sierra ubicados en en el extremo de la Vía Verde que hay en Puerto Serrano. Curiosamente, muy pocas horas antes nos ha dicho prácticamente lo mismo Francisco Ortega, uno de los responsables, junto a Francisco Zarzuela, de la empresa que gestiona los apartamentos turísticos que hay en la otra punta de este sendero natural, el de Olvera. Y ambos, Orozco y Ortega, se preparan para vivir desde casi ya la temporada veraniega más atípica que se recuerda por estos lares.

Ese 'desde casi ya' tiene una explicación muy fácil y es que el complejo de Olvera reabrió sus puertas el pasado día 1 de junio, aunque con una afluencia mínima de personas todavía. Y el de Puerto Serrano tiene previsto hacerlo, si todo va bien, el próximo viernes día 12. Pero en ambos lugares empiezan a llegar ya las primeras reservas con las miras puestas en julio y agosto. Porque aquello de que el calor vaciaba la Sierra de visitantes hace ya años que no es verdad.

Es jueves y la lluvia cae a chorros sobre la piscina de agua salada que embellece aún más el complejo turístico de la antigua estación de tren de Olvera. La iglesia y el Castillo se ven ahí, los olivares están enfrente, Pruna nos saluda desde el otro lado... todo aquí es bonito y relajante. En este lado de la Vía Verde hay plazas para 41 visitantes como máximo, repartidas entre las cuatro casas-vagones (con seis plazas para cada una) y el hotel de la vieja estación donde, además del restaurante, se cuentan tres habitaciones triples y cuatro dobles. En estos primeros días apenas ha habido un par de pernoctaciones por parte de personas que han tenido que venir a Olvera por motivos de trabajo. Y para este pasado fin de semana no se esperaba en principio muchas visitas. Pero ello no preocupa a Francisco Ortega, que tira de optimismo cuando mira al horizonte. "Creo que el verano no va a ser tan malo como temíamos hace unas semanas", se confiesa.

Este buen pálpito le viene por las reservas que ya se están cerrando de cada a los meses estivales. "A nosotros nos llegan visitantes de sitios muy diferentes, pero los más asiduos son los que vienen de zonas de costa tanto de la provincia de Cádiz como de la de Málaga, pero también vienen extranjeros, algunos de ellos incluso de cierta edad", aclara. Y añade que está observando una novedad con respecto a años anteriores y es que las reservas suman ahora por lo general más días de estancia, quizás como compensación a los menos viajes, sobre todo al extranjero, que se prevén en principio para este verano en toda Europa.

A este despertar tras el largo confinamiento originado por el estado de alarma y el coronavirus se suma también el centro de interpretación de la Vía Verde que hay en Olvera y que también reabrió el pasado viernes día 5 para seguir enseñando todas las maravillas que encierra este reclamo turístico de primer orden que luce la Sierra de Cádiz desde hace ya un cuarto de siglo.

Pero, aunque se pueda salvar medianamente el verano, el año 2020 va a ser muy perjudicial para los intereses de los dos complejos turísticos levantados en los extremos de la Vía Verde. Ortega cifra en unos 15.000 euros lo que se ha dejado de ingresar por culpa del confnamiento, y en Puerto Serrano Andrés Orozco no se queda atrás. "Ha sido un daño económico brutal porque la primavera y el verano son las dos estaciones más fuertes del año para nosotros. Y con la primavera perdida, a ver qué pasa con el verano".

El caso del hotel y los apartamentos Puerta Sierra es muy peculiar ya que, aunque le dan nombre a la población gaditana de Puerto Serrano, los edificios están oficialmente en suelo del municipio sevillano de El Coronil. Y, claro, la fase 2 de la desescalada impide el paso de una provincia a otra. "Confío en que todo cambie ya con el pase a la fase 3, porque me muero de ganas por volver a la normalidad", cuenta Orozco.

La Vía Verde se sigue desperezando y todo empieza a estar a punto: las bicicletas de alquiler (también las hay eléctricas), el mantenimiento del sendero, las áreas de autocaravanas, las medidas de seguridad, el espacio reservado para discapacitados, los alojamientos, los restaurantes, los conciertos con los taxis para volver de un extremo a otro del sendero si fuera preciso... Uno de los principales atractivos turísticos de la Sierra de Cádiz ha vuelto para quedarse.