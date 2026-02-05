Desalojados en Grazalema se trasladan de la Villa Turística al Hotel Fuerte

Vecinos de Grazalema que el pasado miércoles fueron desalojados de sus viviendas y reubicados en la Villa Turística de la localidad están siendo trasladados de nuevo este jueves hasta el Hotel Fuerte por los problemas que presenta un muro de contención junto al establecimiento hotelero.

Las lluvias han dejado acumulaciones de 656 litros por metro cuadrado en las últimas 36 horas en Grazalema, una cantidad "inédita" en la localidad conocida por ser el lugar de España donde más llueve.

La cantidad seguirá creciendo, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso rojo por lluvias en Grazalema hasta las 3.00 horas de la madrugada.

Tras una noche en la que ha bajado la intensidad de la lluvia y que ha dado un respiro, "la situación sigue siendo muy grave", ha comentado el alcalde, que ha indicado que no se recuerda "un episodio tan virulento como el de ayer" de lluvias.

Estas lluvias suceden a un enero especialmente lluvioso, el tercero más lluvioso desde que se tienen registros a principios del siglo XX, y ha provocado que los acuíferos se hayan desbordado y que el agua del subsuelo siga brotando desde los suelos de las calles y las casas, las paredes e incluso los enchufes.

Sesenta vecinos siguen desalojados de sus casas ante la cantidad de agua que ha emanado de sus casas. "Habrá que esperar a que deje de llover y aún dejando de llover, seguirá saliendo agua", dice una trabajadora municipal.

El alcalde ha informado este jueves que, gracias al trabajo de la Unidad Militar de Emergencias, la cota de agua en la presa ha bajado, lo que ha aliviado la preocupación por su comportamiento.

Técnicos especialistas en geología se han incorporado al puesto de mando avanzado, desde el que el alcalde y representantes de las administraciones y los cuerpos de seguridad siguen la complicada situación.