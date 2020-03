Nunca me olvidaré de los míos, de mis compañeros de la Guardia Civil, y esté donde esté siempre seguiré defendiendo las mejoras que se necesitan en el cuerpo". Con estas palabras el guardia civil isleño Juan Antonio Delgado, diputado nacional de Podemos por Cádiz desde finales de 2015 hasta el pasado mes de noviembre, reiteraba su compromiso político tras conocerse su nombramiento como cargo de confianza en el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Precisamente, el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa confirmaba este viernes de manera oficial que Delgado pasaba a la situación de servicios especiales dentro de la Guardia Civil tras su designación como asesor en el Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Este nombramiento tiene efecto desde el pasado 16 de marzo y Delgado pasa a fijar su residencia en Madrid para, por tanto, quedar encuadrado a efectos de régimen interior de la Guardia Civil en la Comandancia de Madrid, cuando hasta ahora dependía de la de Cádiz.

En declaraciones a este periódico el ya ex diputado nacional de Podemos, nacido en San Fernando en 1971, reconocía que, en cierto modo, puede sorprender que, pese a mantener su militancia en el partido que lidera Pablo Iglesias, se haya incorporado ya a a un ministerio que está dirigido por los socialistas. "Sí, claro, entiendo que ese hecho sorprenda pero quiero pensar que en mi designación ha podido tener mucho peso lo que puedo aportar después de los 28 años que llevo en la Guardia Civil, siempre patrullando y, por tanto, pendiente de la seguridad ciudadana", reflexiona quien fue el número dos de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre y que se quedó sin escaño tras perder la coalición que conformaban Podemos e IU uno de los dos diputados con los que venía contando desde hacía cuatro años.

Tras esa cita electoral Delgado pidió su reincorporación a la Guardia Civil, estaba a la espera de que le dieran destino pero, en paralelo, seguía a la expectativa de que su partido le encontrara un hueco en el organigrama del Gobierno tras el pacto que sellaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

El ex diputado, que quiere dejar claro que sigue militando en Podemos, explica que su nombramiento es fruto de las negociaciones del acuerdo de gobierno entre el PSOE y la formación morada. Eso le ha llevado a incorporarse al ministerio que lidera Fernando Grande-Marlaska, a quien precisamente criticó mucho en los años anteriores por el trato dispensado a la Guardia Civil y, sobre todo, por la no equiparación salarial lograda en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde su nuevo puesto Delgado asegura que su compromiso político se mantiene en pie. "Ahora trabajaré en la Dirección General de Tráfico, a las órdenes de Pere Navarro y desde una segunda fila, pero si Marlaska me pregunta, por supuesto que le informaré sobre la necesidad de democratizar más la Guardia Civil, y de la equiparación salarial, y de mejorar sus equipamientos... Siempre me acordaré de los míos", reflexiona. Y en este punto quiere partir una lanza a favor de los militares, "que son esenciales en nuestro día a día, como estamos viendo ahora con la labor impagable que está haciendo la UME, y a los que después se les da un trato muy injusto despidiéndoles nada más cumplir los 45 años".