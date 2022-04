¿Cuánto cuesta reparar un crucero en Navantia?

La presencia de grandes cruceros en los astilleros de la Bahía de Cádiz se ha convertido en una imagen habitual en los últimos meses. La reactivación de los viajes tras superar la fase aguda de la pandemia ha llevado a los armadores a poner a punto su flota de cara a tenerla lista para la nueva temporada. Eso ha llevado a Cádiz a recuperar parte del terreno perdido con la crisis sanitaria, que estalló justo cuando Navantia contaba con hasta 37 actuaciones programadas en sus instalaciones de la Bahía.

El desembolso que supone para los armadores estas obras es muy oscilante, ya que dependen del alcance y la premura con la que se acometen. Por ejemplo, Royal Caribbean invirtió en otoño de 2019 más de 150 millones de euros en la reforma integral del Oasis of the Seas, considerada en su momento una de las mayores remodelaciones de un crucero en el mundo. No todo ese importe se quedó en Cádiz. De los 6.000 operarios que participaron en la obra, la mayor parte era mano de obra extranjera que se alojó en dos floteles sin pisar la ciudad y hubo polémica sindical por sus condiciones laborales. Pero es evidente que la obra supuso un revulsivo para la industria auxiliar.

La naviera Carnival también ha realizado obras de gran alcance en la Bahía de Cádiz, como la remodelación integral de los cruceros Triumph 2019 y Victory, en 2020, en las que la compañía anunció que había invertido más de 180 millones de euros. La obra del Victory fue una de las damnificadas por la pandemia. Este crucero llegó a Puerto Real justo en la víspera del confinamiento, y estuvo amarrado en la dársena de Cádiz durante meses hasta que la obra se finalizó finalmente el pasado verano.

Precisamente, la segunda mitad del año pasado marcó el resurgir del negocio de la reforma de cruceros, con hasta ocho buques reparados entre los meses de agosto y septiembre, lo que supuso un récord de ocupación y un notable esfuerzo por parte de Navantia y la industria auxiliar para que las obras se pudieran acometer en tiempo y plazo.

Sin embargo, estas varadas fueron de menor entidad que las acometidas en el periodo previo a la pandemia. En la mayoría de los casos se limitaban a actuaciones de mantenimiento en casco y elementos de propulsión, revisiones periódicas similares a las ITV de los coches que son imprescindibles para renovar los permisos de navegación y la cobertura de las pólizas de seguros. En cambio, las reformas en las zonas comunes para el pasaje, que son las más costosas y que requieren de más mano de obra especializada, se han aplazado a la espera de que llegue la ansiada recuperación del negocio de los viajes por placer.

Navantia Reparaciones en la Bahía de Cádiz celebró recientemente su décimo aniversario en el negocio de cruceros, periodo en el que han reparado o mantenido en el astillero de Navantia en Cádiz un total de 86 buques de crucero para 20 armadores diferentes y con un total de siete millones de horas de trabajo.

Para Navantia, la división de reparaciones y transformación, que abarca no sólo los cruceros sino todas las obras que se realizan en sus centros de trabajo, supone una parte sustancial de su cifra de negocio. En 2019, último año de actividad normal, facturó 242,2 millones de euros, el 20% de los ingresos que registró la compañía. En 2020, ya en pandemia, los ingresos de esta división disminuyeron en 25%, hasta los 180,3 millones de euros, según la Memoria del Ejercicio 2020, el último año fiscal auditado.

Cuando se conozca el cierre contable de 2021, es muy posible que esta cifra haya mejorado, ya que durante el año pasado Cádiz alcanzó su máximo histórico de cruceros obrados, con un total de 18. En total, los astilleros gaditanos repararon medio centenar de barcos de todo tipo, dejando una carga de 1,4 millones de horas de trabajo.

En cuanto a 2022, las previsiones son halagüeñas. En una respuesta parlamentaria, el Gobierno ha avanzado que la Bahía tiene contratos confirmados de reparaciones por casi 700.000 horas de trabajo, de los que la mitad corresponderían a cruceros. Además, las operadoras de crucero han reservado ya dique para obras que pueden suponer más de 400.000 horas de trabajo adicionales.

"En total, los contratos confirmados y las previsiones hasta este momento generarán una media diaria de más de 500 personas trabajando en los astilleros durante todo el año", ha señalado el Gobierno en una respuesta por escrito a la diputada popular por Cádiz María José García-Pelayo, que reclamó al Ejecutivo central que informara sobre la carga de trabajo confirmada para los astilleros de la Bahía.

Para afianzar el posicionamiento de la Bahía en el negocio de los cruceros, Navantia participa estos días en Seatrade, la feria del sector más importante del mundo y que se celebra en Miami, en la que la compañía abrirá una oficina comercial, la segunda en el país tras la de Washington.