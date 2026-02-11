Cuatro años de cárcel por violar a una mujer de madrugada en un pueblo de la Sierra de Cádiz

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a cuatro años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a una mujer de madrugada mientras esperaba a unos amigos en la plaza de uno de los pueblos de la Sierra de Cádiz.

Según la sentencia, difundida por el gabinete de prensa del TSJA, los hechos ocurrieron el 28 de febrero de 2022, cuando la víctima salió de su casa en compañía de su hermano a celebrar el día de fiesta. Al regresar sola, sobre las 4:30 horas, se dio cuenta de que no llevaba las llaves de su casa, por lo que llamó a sus amigas, que le dijeron que se fuera hacia una plaza del pueblo y las esperara allí.

Una vez en la plaza, sin que hubiera nadie más por los alrededores, se apoyó sobre un muro, momento en el que llegó por detrás el procesado, que la rodeó con un brazo a la altura de los hombros -y al mismo tiempo por los pies- y la llevó a un callejón cercano, sin que la víctima pudiera escaparse a pesar de que lo intentó e incluso le gritó que la soltara.

El hombre, según ha quedado acreditado, le advirtió que si no hacía lo que le decía, le iba a pegar. Y mientras la seguía sujetando con fuerza sin que la mujer pudiera huir, dada la diferencia de envergadura, la agredió sexualmente.

Al oír voces cercanas de otras personas, el encausado aflojó en su agarre, lo que la víctima aprovechó para zafarse y dirigirse a ellas "llorando y temblando" para contarles el episodio que estaba sufriendo.

Por su parte, el hombre también se acercó y les dijo que "era su pareja", lo que la víctima negó rotundamente. Fue entonces cuando una de las personas que estaba interviniendo le dijo al procesado que se fuera, con un "te voy a....", lo que provocó que éste se marchara corriendo del lugar.

Posteriormente, se quedaron a la espera de que las amigas de la víctima la recogieran. Ellas la llevaron, "tras convencerla", a presentar una denuncia a la comisaría de la Policía Local. Posteriormente, y acompañada por dos agentes, fue al servicio de urgencias de Atención Primaria.

Por todo estos hechos, el encausado fue condenado por la Audiencia Provincial de Cádiz a cuatro años de cárcel. La sentencia fue recurrida tanto por el abogado defensor del procesado como por la acusación, pidiendo el primero de ellos la libre absolución y la segunda un incremento de la pena, dos planteamientos que han sido desestimados por el TSJA, que ha ratificado el fallo de primera instancia.