La única papelería con que cuenta la urbanización de Roche, en Conil, se vio obligada el pasado domingo a cerrar sus puertas el pasado domingo en torno al mediodía por orden de la Policía Local. Así lo confirma María Dolores, la empleada de establecimiento, que critica sobre todo las formas empleadas por los agentes. "Subieron con el coche patrulla hasta la misma acera y a gritos me dijeron que tenía que cerrar, que se iban a dar una vuelta y que si a su regreso la papelería seguía abierta, me multarían. Ni me dejaron explicarles que sí podemos estar abiertos", reflexionaba ayer esta trabajadora.

Ciertamente los negocios dedicados a la venta de la prensa sí pueden abrir en todo el territorio español en la actual situación de alarma decretada por el Gobierno para hacer frente a la epidemia del coronavirus.

El domingo, y una vez que el coche patrulla abandonó el local, María Dolores no se lo pensó dos veces y clausuró el negocio. "Nada más irse los agentes llegaron algunos clientes para comprar la prensa pero no pude atenderlos. Les expliqué lo que había pasado, lo de las amenazas de los agentes, y me entendieron", razona esta trabajadora que, además, explica que el negocio no es suyo "y la multa le habría caído al dueño".

Este lunes la situación no se ha vuelto a repetir. "Yo he abierto como todos los días y he visto que el coche patrulla pasaba por aquí delante, pero hoy al menos no me han dicho nada", resumía esta empleada pasadas las 14 horas.