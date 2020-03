El coronavirus causa una cascada de EREs temporales en Cádiz

La epidemia de coronavirus no sólo ha generado una crisis sanitaria, sino que está dejando una profunda huella en la economía. La abrupta paralización de la actividad ha llevado a la presentación de numerosos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), según los sindicatos. Y la previsión es que éstos aumenten en los próximos días gracias a las medidas aprobadas este martes por el Consejo de Ministros.

Por ahora, Andalucía ha registrado "casi 500 ERTE en 24 horas", según ha indicado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín. "Tenemos la obligación de contestar en un corto plazo de tiempo y estamos reforzando nuestro servicio jurídico de empleo. Vamos a mirar escrupulosamente cada uno de estos ERTE; no todo cabe en este momento", ha apuntado el vicepresidente de la Junta.

A nivel provincial es más difícil calibrar el impacto de estos expedientes porque el lugar de registro del expediente varía según su alcance, si es provincial, autonómico o afecta a varias comunidades. A ello se suma que se necesita varios días para depurar la documentación, según han indicado fuentes de la Delegación provincial de Empleo.

No obstante, los sindicatos han empezado a hacer una compilación de los ERTE ya negociados o en negociación. Según UGT, en el caso de Cádiz, destacan en el ámbito de la industria las regulaciones temporales acordadas en Airbus, donde la producción se ha paralizado al menos hasta el próximo lunes, y en BMW, afectando a un total de 60 trabajadores. Las dos plantas de Airbus en Cádiz suman en torno a 800 trabajadores, y es más que probable que esto provoque un efecto en cascada en la industria auxiliar, que emplea al menos otras 2.000 personas.

En la Federación de Servicios Movilidad y Consumo de UGT, se han negociado sendos ERE temporales en Acciona, concretamente en la limpieza de Sotogrande, y en Aramark, en el sector de la limpieza de Jerez.

A ellos se suman otros expedientes negociados a nivel estatal que tienen impacto en Cádiz. Se tratan de las suspensiones de empleo en Burger King, que cuenta en Andalucía con 167 locales, Meliá Hotels, (230 trabajadores afectados en España, según UGT), o Campusport, que ha presentado un ERTE para 900 trabajadores.

Hay otros sectores en los que se han decidido suspensiones de empleo a nivel autonómico y que tienen especial incidencia en la economía gaditana. Entre ellos destacan el ámbito de la enseñanza privada, en los que UGT contabiliza entre 25.000 y 30.000 afectados en toda Andalucía, así como los interinos de la educación. Cabe recordar que hay otros 23.000 afectados a nivel andaluz por la suspensión hasta el 30 de marzo de los contratos vigentes en transporte escolar, comedores, actividades extraescolares o el servicio de interpretación de lengua de signos, según este sindicato.

Otra situación que ha generado un efecto cascada en la industria del metal de Cádiz es la suspensión de la actividad de construcción y reparaciones de barcos de Navantia. El sector de la Bahía se había preparado para acometer dos contratos de envergadura, la remodelación de los cruceros 'Carnival Victory' y 'Allure of the Seas', pero sus aspiraciones se han visto truncadas por el coronavirus. Según fuentes sindicales, el personal contratado ex profeso para estas obras ha sido despedido y se ha dado vacaciones a la mayor parte de la plantilla fija de estas empresas a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe medidas de flexibilidad.

El impacto laboral de la crisis del coronavirus dependerá principalmente de la duración de la crisis sanitaria. Por lo pronto, las entidades financieras de Cádiz están recibiendo numerosas peticiones de empresas y autónomos para aplazar pagos y lograr líneas de liquidez, según ha podido saber este periódico. La clave estribará en si el Gobierno aporta medidas que permitan aliviar los costes fijos de las empresas y mantengan suficiente liquidez para sobrevivir a una crisis de duración aún incierta.