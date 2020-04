La asociación Tu Abandono Me Puede Matar denuncia que el clima de tensión sigue creciendo en las prisiones de El Puerto. La pasada madrugada, sobre las 2:30 horas, un interno incendió su celda y puso en peligro su vida, la del resto de presos de la galería y la de los funcionarios que acudieron a apagar el fuego sin una formación adecuada.

"Si acaso, hemos hecho un curso que consiste en ver un vídeo de extinción de incendios y ya con eso actuamos como bomberos, es lamentable. Aún así, la profesionalidad y la responsabilidad de los funcionarios que prestamos un servicio esencial a la sociedad, hace que salvaguardemos la vida de los internos arriesgando la nuestra propia", subraya la asociación en comunicado.

El colectivo TAMPM agradece a los funcionarios intervinientes su labor y vuelve a hacer un llamamiento a Ministro del Interior para que imparta formación adecuada a la plantilla de prisiones y la dote de medios de seguridad.

"A día de hoy, en las tres prisiones de El Puerto no contamos con los Equipos de Protección Individual recomendados para evitar el contagio por Covid-19, usamos pantallas y mascarillas que muy amablemente nos han donado asociaciones y particulares, a los cuales les estamos muy agradecidos. No obstante, no deja de ser decepcionante el escaso papel desempeñado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a la hora de proveernos de equipos de protección conforme a las pautas marcadas por la OMS. Por ello, desde nuestra asociación hemos presentado un querella contra la Administración", concluye el comunicado.