Coronavirus Cádiz: La Junta de Andalucía suspende de nuevo la información diaria de contagios

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha anunciado que no actualizará los datos sobre nuevos contagios y fallecimientos a causa del coronavirus hasta este lunes. Se trata de la segunda vez en una semana en la que no habrá parte diario de positivos después de que los contagios del pasado Jueves Santo y Viernes Santo no se comunicaran hasta este sábado.

Esto provocará que el próximo lunes se pueda producir un nuevo repunte en los datos acumulados de infecciones y muertes, ya que en una jornada se conocerán las estadísticas que se han registrado en las 48 horas anteriores. Aun así, también es probable que estos datos no sean excesivamente alarmantes al pertenecer a jornadas festivas, días en los que normalmente bajan, volviendo a subir en la siguiente jornada laborable.

Con todo, el Gobierno andaluz sí ha dado a conocer este domingo que se han administrado 206.879 vacunas hasta el momento en Cádiz, y que un total de 69.404 gaditanos ya han recibido la pauta completa de dos dosis.

Los últimos datos sobre el avance de la pandemia en la provincia se conocieron el pasado sábado, cuando se comunicaron 550 contagios desde el Miércoles Santo. Esto eleva el número total desde que comenzara la pandemia en 73.750 personas que se han visto afectadas por esta enfermedad.

En el lado positivo se encuentra que en todo este período no se ha producido ninguna muerte, lo que mantiene la cifra total en 1.398. Asimismo, en estas últimas 72 horas se han producido 115 hospitalizaciones, de los que 28 han sido en UCI. Desde que se iniciara el estado de alarma el año pasado, han acudido un total de 5.192 personas por los hospitales gaditanos que han requerido de un ingreso.