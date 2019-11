Jarro de agua fría para Navantia. El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha decidido paralizar la licitación de de tres buques logísticos FSS para la Royal Navy al que optaba la empresa naval española. El Gobierno británico anunció este martes la suspensión a los consorcios que habían llegado a la fase final del concurso, según publica el diario británico Financial Times. La decisión se produce en una situación de gran incertidumbre sobre el desenlace final del Brexit y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 12 de diciembre.

Fuentes de la empresa indicaron que se trata de una paralización temporal y confían en que el proceso se reanude el próximo año. Sin embargo, en Reino Unido se interpreta como una victoria para los sindicatos, los astilleros británicos y los políticos euroescépticos, que habían lanzado una campaña de presión bajo el lema #KeepBritainafloat (Mantener Gran Bretraña a flote) para impedir que el concurso, que está valorado en unos 1.150 millones de euros, fuera adjudicado a un consorcio extranjero.

El origen de la polémica estriba en que la Royal Navy defendió desde el primer momento que el concurso fuera adjudicado a un contratista internacional al considerar que su construcción sería menos onerosa que en un astillero británico. Así, el Ejecutivo británico no incluyó a estos buques dentro de la categoría de barcos de guerra al estimar que no están artillados, pese a que su función será aprovisionar a sus portaaviones en alta mar y sí que tienen armamento defensivo. De lo contrario, tendrían que ser fabricados necesariamente en un astillero británico.

FT also reporting tender has been halted. Looks like a major victory for our campaign #keepbritainafloat https://t.co/eLgwYut8B4