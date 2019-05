Navantia mejora sus opciones de cara a un contrato valorado en 1.150 millones de euros para construir tres buques logísticos para la armada británica. Dos de los cinco consorcios que se presentaron a la licitación, el astillero coreano Daewoo y el italiano Fincantieri, se han retirado de la puja y un tercero, el Team UK -formado por las empresas británicas BAE Systems, Babcock, Cammell Laird y Rolls Royce- se plantea también dar un paso atrás por las dificultades para asegurar la financiación, según el diario británico Financial Times (FT).

Esta situación dejaría a Navantia en solitario con el otro contendiente, el astillero japonés Japan Marine United Corporation. Uno de los requisitos planteados en el pliego del contrato es que el adjudicatario debe adelantar una parte significativa de la financiación. Esta condición beneficia significativamente a los astilleros con acceso a fondos públicos, como es el caso de la empresa naval española.

Según FT, la retirada de Daewoo y Fincantieri suponen un duro golpe para los planes del Gobierno de Theresa May, ya que el objetivo era abrir la licitación a un consorcio no británico. Así, el Ejecutivo británico consideró que estos buques no están armados por lo que no tienen categoría de barcos de guerra, pese a que su función será aprovisionar a sus portaaviones en alta mar.

Esta decisión ha generado una dura polémica en los últimos meses en el Reino Unido. Los sindicatos británicos exigen que los buques logísticos sean catalogados como armada de guerra para que su construcción recaiga en los astilleros de las islas. Incluso han lanzado una campaña en las redes sociales con el lema #KeepBritainAfloat (Mantener Gran Bretaña a flote) para presionar a Downing Street.

Keeping a crucial order for new military support ships in the UK could support up to 16,000 jobs ⛴️ 🏗 It's a no brainer - we can’t let our proud shipbuilding tradition be sold down the river 🛠️⚓️Agree with us? Retweet this 👇#KeepBritainAfloat pic.twitter.com/L3zhTN15A7