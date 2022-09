La colocación de unas banderas en un hotel de Tugasa enfrentan a PSOE y PP en Vejer

Hace unos días, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Vejer, y diputado provincial de Cultura, Antonio González, anunciaba que volverían a ondear las banderas institucionales en el balcón principal del hotel Convento San Francisco, al considerarse la Plazuela como un lugar emblemático que siempre ha mantenido una importante imagen simbólica y referente.

Exponía que era “un simple detalle”, pero en su opinión, “este edificio las necesitaba, tras varios años desde que algunos decidieron que era mejor quitarle contenido, otros pensamos que no”.

Pues esa iniciativa ya ha tenido su réplica desde el equipo de Gobierno del PP. El alcalde, Manuel Flor, en su perfil de redes sociales, ha expuesto ha entregado a la dirección de este establecimiento adherido a la empresa pública Turismo Gaditano Sociedad Anónima (Tugasa), una bandera de la localidad para que la expongan, al entender que el edificio es de propiedad municipal.

Recuerda el regidor vejeriego, que el hotel que gestiona Tugasa es propiedad del “pueblo de Vejer, cedido a la Diputación para uso hotelero, siendo responsable de sus obras de mejora, conservación y mantenimiento”.

En esta línea, asegura que a lo largo de estos años “observábamos que ninguna bandera ondeaba en el balcón, y en varias ocasiones se lo hemos trasladado, ofreciéndonos para ayudar como tantas veces hemos hecho y hacemos”.

Tras ver las banderas instaladas, la de España, la de Andalucía y de la Diputación, se comprobó que “curiosamente” no estaba la de Europa. “Es muy importante y significativo que esta bandera ondee en los hoteles que acoge turismo internacional, además de ser obligatoria, y algo sorprendente, no está la de Vejer”, por lo que ha sido entregada una bandera del municipio al hotel para que la instalen”.

Dice el alcalde, que “las banderas están para unir, no para dividir. No entendemos cómo algunos eso no lo entienden. Si la Diputación hace lo que le corresponde, dotar al hotel de Vejer de banderas, que por favor lo haga bien y con todas”.