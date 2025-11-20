El circo contemporáneo se reúne este fin de semana en Prado del Rey

Los profesionales del circo contemporáneo andaluz se reunirán este próximo fin de semana en Prado del Rey, en una nueva edición del Encuentro de Circo en el Sur.

Se trata de la sexta edición de esta cita bienal impulsada por la Asociación de Circo de Andalucía (ACA), con el apoyo del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM) y la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas (CIRAE) y el espacio de circo de Prado del Rey Arsalabrasa.

La cita, que se llevará a cabo en el Espacio Arsalabrasa y en el Espacio Cultural José Hinojo, reunirá a profesionales del circo del sur peninsular durante tres días de formación y reflexión, en los que además ofrecerán espectáculos abiertos al público.

Los Encuentros de Circo en el Sur se han consolidado como una cita imprescindible para los profesionales del circo contemporáneo andaluz, para los que este es un espacio de intercambio, formación y diálogo entre artistas, gestores y agentes culturales del sur peninsular.

La pasada edición, que se celebró en octubre de 2023, en el Cortijo El Cercadillo, en Villanueva del Arzobispo (Jaén), la cita sirvió para analizar cómo el circo influye y transforma a la sociedad y a los territorios, su valor social y la vertebración entre los profesionales.

Ahora en el VI Encuentro de Circo en el Sur, que se celebra del 21 al 23 de noviembre en la localidad gaditana, la Asociación de Circo de Andalucía ha diseñado un programa con el objetivo de fortalecer el sector del circo contemporáneo en la comunidad y fomentar la cooperación y "el reconocimiento de esta disciplina como parte esencial del panorama escénico andaluz", explica la organización en una nota de prensa.

El creador Pau Portabella será uno de los artistas del circo que participará en el encuentro, que acogerá también la exposición 'Circo Contemporáneo Andaluz Siglo XXI', comisariada por el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de la Junta de Andalucía.

La ACA cumple durante este mes de noviembre dieciséis años de trayectoria y representa a casi un centenar de profesionales y compañías de circo de Andalucía.

