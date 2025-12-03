Chayanne se suma al cartel del próximo verano en Concert Music Festival

Concert Music Festival sigue sumando artistas a su cita del próximo verano en Sancti Petri. En esta ocasión, Chayanne -uno de los artistas latinos más influyentes de todos los tiempos- llegará al festival del verano en la provincia para presentar su Bailemos Otra Vez Tour 2026, el próximo 1 de agosto.

Tras arrasar con todas las entradas en su anterior gira, Chayanne regresa a España ante la abrumadora demanda del público, convirtiendo a Concert Music Festival en la última oportunidad para disfrutar en directo de este espectáculo tan esperado.

Sobre el escenario sonarán las grandes éxitos del artista puertorriqueño —verdaderos himnos de la cultura musical popular—, junto a sus lanzamientos más recientes, que han devuelto a Chayanne a lo más alto de las listas en numerosos países. Nostalgia y actualidad se entrelazan en la propuesta de uno de los artistas imprescindibles de la escena musical.

La intención de Chayanne en la despedida de está gira es clara: bailar una última vez con todos sus fans al decir adiós a un tour que empezó el año pasado y que tantas satisfacciones le ha dado. Así, en su encuentro con el público gaditano, Chayanne repasará éxitos como Salomé, Boom Boom, El centro de mi corazón, Caprichosa, Volver a Nacer, Torero o Madre Tierra.

Para el verano de 2026, Concerto Music Festival ha anunciado ya algunos de los artistas que pasarán por su escenario. Entre ellos, Sting, Ara Malikian, Hombres G, Pablo Alborán, Delaossa o Rusowsky.

Las entradas para este concierto ya están disponibles en Ticketmaster.