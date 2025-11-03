Sting, primer artista confirmado de Concert Music Festival para el verano de 2026

Concert Music Festival ha revelado que el primer artista confirmado para la edición que celebrará durante los próximos meses de julio y agosto de 2026 en el poblado marinero de Sancti Petri no es otro que Sting, uno de los artistas más reconocidos de la historia de la música mundial.

Así, el próximo 12 de julio, Sting estará en Concert MusicFestival presentando en directo su gira mundial STING 3.0. Acompañado por el virtuoso guitarrista y experimentado colaborador Dominic Miller, y el vibrante baterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), el poderoso trío interpretará los éxitos más electrizantes y rarezas del repertorio atemporal de Sting. La gira STING 3.0 representa una nueva y dinámica era que muestra grandes éxitos de su vasto catálogo a través de la intrépida energía de un trío compacto, que ha inspirado su nueva canción, I Wrote Your Name (Upon My Heart), mezclada por el ingeniero Robert Orton, ganador de cuatro premios Grammy, y lanzada por Cherrytree Music Company/Interscope Records, así como un nuevo álbum, STING 3.0 Live, grabado durante la aclamada gira mundial.

LEYENDA DE LA MÚSICA

En su distinguida carrera, Sting, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, ha recibido 17 premios GRAMMY® y ha vendido 100 millones de álbumes en todo el mundo, tanto por su trabajo como uno de los artistas solistas más destacados del mundo como por su trayectoria como líder de The Police.

Compositor, cantautor, actor, autor y activista, Sting —bajo la gestión de Martin Kierszenbaum / Cherrytree Music Company— también ha sido galardonado con un Globo de Oro, ha recibido cuatro nominaciones al Oscar, una nominación al Tony, el Century Award de Billboard Magazine y los Kennedy Center Honors.

El compromiso de Sting con organizaciones de derechos humanos como Rainforest Fund, Amnistía Internacional y Live Aid refleja el alcance universal de su arte. Junto a su esposa Trudie Styler, fundó en 1989 el Rainforest Fund, con el objetivo de proteger tanto las selvas tropicales del mundo como a los pueblos indígenas que habitan en ellas.

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo miércoles 05 de noviembre a las 10:00 horas en Ticketmaster.