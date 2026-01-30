El centro de salud de La Dehesilla de Sanlúcar encara su recta final tras resolverse la infraestructura eléctrica

Las administraciones implicadas en el futuro centro de salud de La Dehesilla, en Sanlúcar de Barrameda, han dado nuevos pasos para la puesta en funcionamiento de esta infraestructura sanitaria, cuya construcción se inició tras un convenio firmado en 2009 y que permanece sin uso desde la finalización de las obras en 2022.

El diputado provincial de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, y la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, han realizado una visita técnica a las instalaciones para comprobar el estado de los trabajos pendientes y el avance de los trámites necesarios para su apertura. La actuación más reciente ha estado centrada en la resolución de la infraestructura eléctrica del edificio, uno de los principales obstáculos que había impedido hasta ahora su entrada en servicio.

Según ha informado la Diputación de Cádiz, ya se ha completado la ampliación del centro de transformación, se han legalizado las nuevas instalaciones eléctricas y se ha instalado la red de baja tensión. Además, el centro dispone ya del Código Universal de Punto de Suministro (CUPS), lo que permitirá al Servicio Andaluz de Salud contratar el suministro eléctrico. Una vez completados estos pasos, la institución provincial ha anunciado el inicio del procedimiento administrativo para la cesión del inmueble a la Junta de Andalucía.

En las próximas semanas está prevista la evaluación del funcionamiento de distintos sistemas del edificio, como la instalación eléctrica, el equipo contraincendios, la fontanería, el grupo electrógeno y el sistema de climatización. Desde la Diputación se estima que estos trámites podrían quedar resueltos en un plazo aproximado de tres meses.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sanlúcar ha reiterado que ha cumplido con todas las gestiones de su competencia y ha insistido en la necesidad de que la Junta de Andalucía y la Diputación agilicen los procedimientos administrativos pendientes para que el centro pueda abrir cuanto antes. El Consistorio recuerda que el retraso no está relacionado con la licencia municipal de obras, sino con cuestiones vinculadas al suministro eléctrico, cuya ejecución ha correspondido a la compañía Endesa y a la posterior tramitación ante Industria.

La alcaldesa ha mantenido diversas reuniones durante el actual mandato con el objetivo de desbloquear esta situación, incluida una celebrada el pasado mes de noviembre con responsables de Endesa y el diputado provincial de Asistencia a Municipios.

El centro de salud de La Dehesilla cuenta con una superficie útil de 739 metros cuadrados y dispondrá de consultas de medicina general y pediatría, salas de extracciones, cirugía menor ambulatoria, educación sanitaria y un área de rehabilitación con espacios para electroterapia. La inversión total del proyecto asciende a 2.002.894 euros, financiados conjuntamente por la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía.