Avances y reproches en torno al centro de salud de La Dehesilla en Sanlúcar: la apertura, prevista para 2026

El Centro de Salud de La Dehesilla, en Sanlúcar, vuelve a situarse en el foco político y social tras las recientes movilizaciones ciudadanas y el cruce de declaraciones entre los principales partidos sobre su apertura definitiva. Aunque el edificio se encuentra terminado desde hace años, aún no ha entrado en funcionamiento por cuestiones administrativas y de suministro eléctrico.

El pasado domingo 9 de noviembre, militantes de Izquierda Unida (IU) Sanlúcar, encabezados por la alcaldesa y coordinadora local Carmen Álvarez, participaron en la manifestación convocada por Mareas Blancas Gaditanas en Cádiz bajo el lema “Por mí, por tu salud, por la de todos y todas. Sanidad 100% pública”. Durante la movilización, IU exigió la apertura inmediata del centro sanitario, denunciando que la Junta de Andalucía mantiene el edificio “terminado, vacío y sin recursos”, mientras la ciudadanía sufre “listas de espera interminables” y “falta de personal médico”.

Álvarez afirmó que el centro, “símbolo del abandono sanitario en Sanlúcar”, lleva años cerrado pese a las reiteradas peticiones municipales. La alcaldesa aseguró que el Ayuntamiento continuará reclamando su apertura “en la calle y en las instituciones”.

Por su parte, el Partido Popular (PP) de Sanlúcar, a través de su presidenta y portavoz municipal Carmen Pérez, ha defendido el compromiso de la Diputación de Cádiz y de la Junta de Andalucía para poner en marcha el centro en 2026. Según Pérez, el actual Gobierno provincial, presidido por Almudena Martínez, “ha tenido que desbloquear un proyecto que el PSOE dejó a medias”.

La dirigente popular explicó que la apertura está pendiente de la instalación eléctrica definitiva por parte de Endesa, y acusó al Ayuntamiento de Sanlúcar de haber “retrasado durante un mes el trámite urbanístico necesario” para ejecutar esa conexión. “A la alcaldesa le interesa más la pancarta que la gestión”, declaró Pérez, quien pidió “colaboración institucional y responsabilidad” a la regidora sanluqueña.

En respuesta, el Ayuntamiento de Sanlúcar informó este martes de una reunión mantenida entre la alcaldesa, el diputado provincial de Asistencia a Municipios, Antonio Jesús Aragón, y responsables de Endesa, celebrada en Jerez. En el encuentro se acordó acelerar los trabajos del centro transformador que garantizará el suministro eléctrico al edificio, con una previsión de ejecución de tres semanas y un posterior trámite de dos semanas ante Industria.

Carmen Álvarez subrayó que el Consistorio ya ha completado todas las gestiones que le corresponden, y que ahora es la Diputación y la Junta de Andalucía quienes deben culminar los pasos necesarios para abrir el centro. “Hay que abrir cuanto antes este equipamiento, porque ya son muchos años de espera y los sanluqueños lo están reclamando”, señaló la alcaldesa.

De este modo, mientras los partidos cruzan reproches sobre las causas del retraso, la apertura del Centro de Salud de La Dehesilla sigue pendiente de los últimos trámites eléctricos y administrativos. Tanto la Diputación como la Junta han expresado su voluntad de que las instalaciones puedan entrar en servicio a lo largo del próximo año, aunque sin una fecha concreta por el momento.